На новой выставке можно будет увидеть и вещи Нины Петрыкиной
С завтрашнего дня, 5 февраля, в Эстонском музее спорта и Олимпийских игр открывается новая выставка, посвященная зимним видам спорта, под названием „Лед, медали!“ („Jää, medalisära!“).
Выставка под названием „Лед, медали!“ в Эстонском музее спорта и Олимпийских игр подчеркнёт достижения спортсменов, представлявших Эстонию на международных соревнованиях в 21 веке. Экспозиция включает медали и предметы, связанные с успехами спортсменов, как в младших, так и во взрослых категориях. Посетителей ждёт разнообразная выставка, посвященная официальным зимним видам спорта Олимпийских игр, таким как шорт-трек, фигурное катание, керлинг и хоккей с шайбой.
В музее можно будет увидеть, например, серебряную медаль пары по керлингу Мари Кальдве и Харри Лилле на чемпионате мира 2024 года. Также представлено множество предметов, связанных с шорт-трековцами Саскией Алусалу и Мартеном Лиивом, включая медали Лиива с чемпионатов Европы и его соревновательный костюм с пекинской Олимпиады. Также можно увидеть костюм китайского спортсмена Нинга Чжоняня, с которым Лийв обменялся соревновательными майками после чемпионата мира по спринту в Инцелле.
Специалист по развитию Спортивного музея и куратор выставки Урмет Паловеэр отмечает, что на выставке можно будет увидеть и предметы, принадлежащие недавно ставшей чемпионкой Европы Нине Петрыкиной. „Мы рады видеть, что стремление, выраженное в названии выставки, а именно — получение медалей нашими спортсменами в зимних видах спорта, было великолепно выполнено именно в прошлые выходные, когда Нина Петрыкина принесла Эстонии историческое золото с чемпионата Европы. К сожалению, эту самую свежую победу на новой выставке пока увидеть нельзя, но с другими вещами только что ставшей лучшей в Европе фигуристки, уже можно будет ознакомиться“, — сказал Паловеэр.
Помимо вещей Нины Петрыкиной, на выставке также представлены уникальные предметы фигуриста Арлета Леванди, отражающие его спортивные достижения. Любители хоккея могут ознакомиться с личными вещами эстонского хоккеиста Роберта Рообы. На выставке выставлены его золотая медаль Лиги Чемпионов 2018 года, а также капитанская футболка хоккейного клуба JYP Jyväskylä из Финляндии, где Рооба исполнял роль капитана в сезоне 2022–2023.
Выставку зимних видов спорта „Лед, медали!“ можно посетить в Тарту в Эстонском музее спорта и Олимпийских игр по адресу: Рютли, 15, в часы работы музея с четверга по понедельник с 10:00 до 18:00. Вход с билетом музея или музейной картой. Выставка будет открыта до начала мая.
Эстонский музей спорта и Олимпийских игр — крупнейший спортивный музей в Балтии, расположенный на главной улице Тарту. Это один из самых современных спортивных музеев Европы, где посетители могут испытать себя в различных видах спорта и таким образом познакомиться с историей эстонского спорта. Кроме того, музей был номинирован на звание „Европейский музей года 2024“.