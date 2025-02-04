На новой выставке можно будет увидеть и вещи Нины Петрыкиной

Выставка под названием „Лед, медали!“ в Эстонском музее спорта и Олимпийских игр подчеркнёт достижения спортсменов, представлявших Эстонию на международных соревнованиях в 21 веке. Экспозиция включает медали и предметы, связанные с успехами спортсменов, как в младших, так и во взрослых категориях. Посетителей ждёт разнообразная выставка, посвященная официальным зимним видам спорта Олимпийских игр, таким как шорт-трек, фигурное катание, керлинг и хоккей с шайбой.

В музее можно будет увидеть, например, серебряную медаль пары по керлингу Мари Кальдве и Харри Лилле на чемпионате мира 2024 года. Также представлено множество предметов, связанных с шорт-трековцами Саскией Алусалу и Мартеном Лиивом, включая медали Лиива с чемпионатов Европы и его соревновательный костюм с пекинской Олимпиады. Также можно увидеть костюм китайского спортсмена Нинга Чжоняня, с которым Лийв обменялся соревновательными майками после чемпионата мира по спринту в Инцелле.

Специалист по развитию Спортивного музея и куратор выставки Урмет Паловеэр отмечает, что на выставке можно будет увидеть и предметы, принадлежащие недавно ставшей чемпионкой Европы Нине Петрыкиной. „Мы рады видеть, что стремление, выраженное в названии выставки, а именно — получение медалей нашими спортсменами в зимних видах спорта, было великолепно выполнено именно в прошлые выходные, когда Нина Петрыкина принесла Эстонии историческое золото с чемпионата Европы. К сожалению, эту самую свежую победу на новой выставке пока увидеть нельзя, но с другими вещами только что ставшей лучшей в Европе фигуристки, уже можно будет ознакомиться“, — сказал Паловеэр.