Сборную России по хоккею не допустили к участию в чемпионате мира-2026

„4 февраля состоялось заседание исполкома Международной федерации хоккея. На нем было принято решение о недопуске национальной сборной России на чемпионат мира 2026 года“, – говорится в заявлении ФХР.

„Одним из аргументов IIHF не допускать нашу команду была безопасность участников. По нашему мнению, этот аргумент недостаточно сильный. В НХЛ выступают более 50 россиян“, — заявил представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре.

В ответном заявлении ФХР говорится, что у России остается право оспорить решение IIHF после окончания чемпионата мира 2025 года.

„Международная федерация хоккея допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооруженного конфликта на Украине“, — добавили в Федерации хоккея России.

Согласно уставу ИИХФ, существуют две дополнительные возможности для восстановления участия России в молодежном чемпионате мира и Олимпийских играх: на конгрессе в мае и на заседании совета ИИХФ в октябре.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года примут Цюрих и Фрибур (Швейцария). Сборная России также пропустит мировое первенство 2025 года, которое пройдет в мае в Швеции и Дании.

Решение о допуске россиян на Олимпийские игры в Милане может быть принято на основе рекомендаций исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК).

После полномасштабного вторжения России в Украину с поддержкой Беларуси командам этих стран было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой IIHF. Россия также лишилась права на проведение чемпионата мира-2023 среди мужчин в топ-дивизионе и молодежного чемпионата мира-2023.

Летом 2022 года Россия и Беларусь пытались оспорить это решение, но их апелляции были отклонены, и отстранение осталось в силе. В марте 2023 года IIHF продлила запрет, исключив сборные обеих стран из международных турниров сезона 2023/24, включая чемпионаты мира 2023 и 2024 годов.

В феврале 2024 года запрет был продлен на сезон 2024/25, что исключило участие сборной Беларуси в финальном олимпийском квалификационном раунде, который состоялся в августе 2024 года.

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