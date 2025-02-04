Какие эстонцы оказались „любимчиками“ российской пропаганды к концу 2024 года?
Во второй половине 2024 года российские СМИ уделяли огромное внимание эстонским политикам и военным деятелям, часто представляя их заявления и действия в соответствии с кремлёвскими нарративами. Инструмент мониторинга Propamon от Propastop отследил более трех тысяч статей об Эстонии за этот период, выявив десять эстонцев, упоминаемых чаще всего.
Как и в предыдущие месяцы, российские источники освещали этих личностей скоординированно, усиливая нарративы, служащие интересам Москвы. В то время как некоторые материалы сохраняли нейтральный тон, многие искажали или неверно передавали их исходное значение.
Propamon собирает данные из RSS-лент и потоков Twitter российских СМИ, хотя он не охватывает контент из источников, у которых нет таких лент. Полный список отслеживаемых каналов доступен на его главной странице.
Ниже приведены эстонцы, которые чаще всего упоминались в российских СМИ во второй половине 2024 года.
Номер 10
Бывший командующий Силами обороны
Бывший начальник Эстонских сил обороны, генерал Мартин Херем, ушедший в отставку в июне 2024 года, через месяц присоединился к Milrem Robotics в качестве советника по военной стратегии. Компания, поставляющая боевых роботов в Украину, поручила Херему анализировать использование роботов на поле боя и совершенствовать их системы. Российские СМИ быстро подхватили эту новость, представив её как углубление военной поддержки Украины со стороны Эстонии — повторяющуюся тему в кремлевской пропаганде. Ранее IT-коалиция, возглавляемая Эстонией и Люксембургом, поставила в Украину сетевое оборудование на сумму 2 миллиона евро.
Номер 9
Кристина Каллас
Министр образования и науки
Кристина Каллас, министр образования и науки Эстонии и лидер партии Eesti 200, часто становится объектом российской пропаганды из-за своих реформ, включая переход государственных школ на обучение на эстонском языке, начавшийся в 2022 году, который Россия представляет как дискриминацию в отношении русскоговорящего населения Эстонии. Её инициативы по стимулированию экономического восстановления и выводу Эстонии на уровень благосостояния стран ЕС также подвергаются критике, поскольку российские СМИ изображают её политику как нереалистичную.
Номер 8
Андрус Мерило
Командующий Силами обороны Эстонии
Российские СМИ акцентировали внимание на заявлениях командующего Силами обороны Эстонии Андруса Мерило в его интервью от 18 сентября 2024 года, в котором он рассказывал о планах с Финляндией перекрыть Финский залив в ответ на „угрозу со стороны России“. Эти высказывания были представлены как провокации, инициированные НАТО, и как часть предполагаемой роли Эстонии в эскалации напряженности у российских границ. Акцент Мерило на региональном сотрудничестве с Финляндией для усиления оборонных возможностей был охарактеризован как агрессивный и направленный на подрыв позиций России в Балтике.
Такое представление служит более широкой цели России — оправдать свою агрессивную внешнюю политику, изображая себя жертвой западной враждебности. Оно также направлено на создание внутреннего и международного скептицизма в отношении оборонительной позиции НАТО, особенно среди тех, кто симпатизирует геополитической позиции России.
Номер 7
Лийза-Ли Пакоста
Министр юстиции и цифровых технологий Эстонии
Лийза Пакоста привлекла внимание российских СМИ своими высказываниями по деликатным политическим и судебным вопросам в Эстонии. В интервью для Postimees 25 июля она заявила, что у эстонского правительства отсутствует политическая воля лишить прав голоса российских и белорусских граждан, проживающих в стране. Российские СМИ представили это заявление как доказательство внутренних разногласий и нерешительности в руководстве Эстонии, изображая его как неспособность противостоять российскому влиянию.
Пакоста также предложила сдавать в аренду неиспользуемые помещения тюрьмы в Тарту странам, которым не хватает условий для содержания заключённых. Российские СМИ извратили это в утверждения о том, что Эстония превращает свою судебную систему в коммерческое предприятие.
Оба нарратива соответствуют усилиям кремлёвской пропаганды, направленным на то, чтобы представить Эстонию как раздробленное, оппортунистичное и враждебное к русскоязычному населению, с целью подорвать доверие к управлению страной и её политикам.
Номер 6
Президент Эстонии
Президент Алар Карис стал частым объектом внимания российских СМИ из-за его резких заявлений по международным и внутренним вопросам. 14 июля 2024 года, после попытки нападения на бывшего президента США Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании, Карис выразил глубокую обеспокоенность, заявив: „Политическое насилие неприемлемо, ему нет оправдания, ему нет места в демократии“. Российские СМИ истолковали это как вмешательство в американскую политику, предположив, что это было излишнее превышение полномочий.
На 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября 2024 года Карис призвал к реформам Совета Безопасности ООН, подчеркнув необходимость укрепления многостороннего мирового порядка. Российские СМИ представили это как попытку малых государств, таких как Эстония, непропорционально влиять на глобальную политику.
Карис также призвал западные страны снять ограничения на поддержку Украины, описывая их как признаки слабости и нерешительности. Российские СМИ резко критиковали это, утверждая, что Эстония способствует эскалации конфликта с Россией.
Кроме того, российские СМИ освещали встречу Кариса с президентом Финляндии Александром Стуббом в декабре, на которой лидеры договорились об укреплении оборонного сотрудничества против возможных угроз со стороны России. Издание Regnum представило эту встречу как враждебный шаг, направленный на дальнейшую изоляцию России.
Российские СМИ изображают Кариса как вмешивающегося в дела США, продвигающего западные повестки в ООН, способствующего эскалации конфликта на Украине и поддерживающего усилия НАТО по изоляции России.
Номер 5
Министр внутренних дел и лидер Социал-демократической партии
Российские СМИ часто брали на прицел и министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, изображая его как провокатора и угрозу российским интересам.
В августе 2024 года Ляэнеметс выступил с призывом к тому, чтобы Эстонская православная церковь разорвала канонические связи с Московским патриархатом, аргументируя это тем, что сохранение этих связей несовместимо с историческим опытом и текущими реалиями Эстонии. Российские издания представили его заявления как атаку на религиозную свободу и обвинили Эстонию в подрыве православного сообщества.
В сентябре 2024 года Ляэнеметс предложил выделить 40 миллионов евро на укрепление границы Эстонии с Россией к концу 2025 года. Он подчеркнул, что финансирование позволит улучшить пограничную инфраструктуру, включая дороги, системы наблюдения и системы противодействия беспилотным аппаратам. Российские СМИ истолковали это как часть милитаризации региона со стороны НАТО, что только подогревает напряжённость.
В октябре 2024 года Ляэнеметс предложил пересмотреть морское законодательство в ответ на недавние инциденты, связанные с подводными кабелями, сравнив эти нарушения с „мигрантскими атаками“ прошлых лет. Эта аналогия подверглась критике в российских СМИ, которые обвинили Эстонию в преувеличении угроз для оправдания своей политики.В том же месяце Ляэнеметс предложил законопроект, ограничивающий избирательные права российских граждан на муниципальных выборах. Российские СМИ окрестили этот шаг дискриминационным и нарушающим международные нормы.
Российские издания использовали действия и заявления Ляэнеметса для того, чтобы представить Эстонию как агрессивное, антироссийское государство, усиливая нарративы о притеснениях и враждебности по отношению к русскоязычному населению.
Стоит отметить, что автомобиль, принадлежащий Ляэнеметсу, подвергся акту вандализма в декабре 2023 года по специальному приказу ГРУ. Руководитель Эстонской Службы внутренней безопасности Марго Паллосон заявил, что план российской разведки был гораздо масштабнее, а уничтожение транспортного средства стало лишь первым шагом. Нападения были предотвращены, когда власти задержали преступной группы Аллана Хантсома. Из 11 причастных к делу, семеро были осуждены.
Номер 4
Премьер-министр Эстонии
Кристен Михал стал премьер-министром Эстонии 23 июля 2024 года после отставки Каи Каллас, которая претендовала на высокий пост в Европейском Союзе. Российские СМИ уделили ему значительное внимание из-за его жесткой позиции по вопросам обороны, избирательных прав и регионального сотрудничества.
24 октября Михал предложил лишить права голоса российских и белорусских граждан, проживающих в Эстонии, ссылаясь на вопросы безопасности. Он отметил, что оппозиция со стороны социал-демократов в правительстве замедляет продвижение этого вопроса. Российские СМИ представили это как дискриминацию меньшинств и пример враждебного отношения Эстонии к русскоговорящему населению.
Премьер-министр также призвал государства-члены НАТО увеличить минимальные оборонные расходы, утверждая, что более крепкий коллективный оборонный бюджет необходим для противодействия растущим угрозам. Российские издания раскритиковали это как давление Эстонии на более мелких союзников по НАТО и эскалацию военной напряженности.
Михал также выступил за реализацию масштабных инфраструктурных проектов, таких как строительство туннеля, соединяющего Таллинн и Хельсинки, который, по его мнению, повысит экономическую конкурентоспособность региона по сравнению со Стокгольмом и Ригой. Российские СМИ представили это как приоритизацию Эстонией ненужных проектов в ущерб насущным внутренним проблемам.
Кроме того, правительство Михала ввело новый налог, направленный на повышение обороноспособности Эстонии, который российский телеканал „Звезда“ охарактеризовал как „налог, направленный на устрашение России“, провокацию и попытку переложить вину за экономическую политику Эстонии на Россию.
Российские СМИ стремятся представить Михала как агрессивного, антироссийского лидера, действующего в соответствии со стратегическими целями НАТО, и изображают Эстонию как нацию, враждебную русскоязычным меньшинствам и стремящуюся эскалировать напряженность в регионе.
Номер 3
Министр иностранных дел
В августе 2024 года Маргус Цахкна открыто заявил, что Украина имеет право защищать себя, включая нанесение ударов по законным военным объектам на территории России. Он поделился этим мнением на своей странице в социальной сети X. Российские издания представили это заявление как поддержку украинских „террористических атак“, особенно ссылаясь на недавние удары в Курской области.
7 ноября Цахкна сообщил, что в результате удара беспилотника был повреждён верхний этаж высотного здания в Киеве, где проживает эстонский посол Аннели Колк. Атака произошла в ходе масштабного удара беспилотниками по городу. Цахкна уточнил, что посол не пострадал, однако российские СМИ использовали этот инцидент, чтобы подчеркнуть уязвимость Украины перед подобными атаками.
Цахкна также коснулся вопроса о нарастающих разногласиях в Европейском Союзе по поводу поддержки Украины. 9 сентября он прокомментировал „мирные инициативы“ Венгрии, которые, по его мнению, подрывают единство ЕС по вопросу Украины. Российские СМИ акцентировали внимание на этих высказываниях как на доказательстве раскола внутри ЕС и представили Эстонию как агрессивную страну, выступающую против инакомыслящих, таких как Венгрия.
Номер 2
Министр обороны
Ханно Певкур привлёк значительное внимание российских СМИ благодаря своей решительной поддержке укрепления оборонных возможностей НАТО, поддержки Украины и акцентированию необходимости увеличения оборонных расходов среди стран-членов НАТО.
На дискуссии в Politico Live Певкур заявил, что НАТО должно увеличить свои минимальные оборонные расходы с 2% до 2,5% от ВВП, чтобы справляться с растущими вызовами безопасности. Российские СМИ истолковали это как давление Эстонии на страны НАТО с требованием инвестировать больше в военные усилия против России.
В сентябре 2024 года Певкур подчеркнул достижения Эстонии в сфере внутренней обороны, такие как разработка отечественных ракет с дальностью до 500 км и скоростью 800 км/ч. Российские издания представили это как попытку Эстонии спровоцировать и эскалировать военную напряжённость в регионе.
Министр также сообщил, что расходы Эстонии на боеприпасы за последние два года превысили общие затраты за предыдущие три десятилетия, что подчёркивает приверженность страны к повышению оборонных возможностей. Российские СМИ охарактеризовали это как чрезмерную милитаризацию Эстонии.
В сентябре 2024 года Певкур также прокомментировал атаки Украины на Курскую область России, заявив, что такие действия направлены на улучшение оборонных позиций Украины и усиления её переговорных позиций в будущем. Российские СМИ использовали это для того, чтобы предположить, что Эстония поддерживает наступательные операции Украины на российской территории.
В том же месяце Певкур обратил внимание на проблемы в системах противоракетной обороны НАТО, подчеркнув необходимость значительных модернизаций. Российские издания представили это как признание НАТО своих уязвимостей.
Российская пропаганда изображает Певкура как сторонника агрессивной политики НАТО, милитаризации Эстонии, одобрения наступлений Украины и выявления слабых мест НАТО. Это соответствует нарративам о западной эскалации, провокациях в Балтийском регионе и хрупкости НАТО.
Номер 1
Кая Каллас
Бывшая премьер-министр Эстонии, ныне Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Российские СМИ часто освещают деятельность Каи Каллас, изображая её как ярую противницу России и сторонницу антироссийской политики. Её уход с поста премьер-министра Эстонии 15 июля и последующее назначение Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности 1 декабря представляются как эскалация конфронтационной линии ЕС по отношению к России.
Каллас изображается как политик, которая во время своего руководства Эстонией „разрушила экономику“, одновременно увеличивая милитаризацию страны. Российские СМИ утверждают, что её действия и высказывания направлены на подрыв отношений между Россией и Европой.
В сообщениях подчёркивается поддержка Каллас идеи конфискации замороженных российских активов для передачи их Украине. Кроме того, ей приписывают предложение о возможном развертывании европейских войск в Украине. Такие заявления усиливают критику со стороны российских аналитиков и политиков, которые описывают её как „идеальную кандидатуру“ для проведения антироссийской политики.
Некоторые издания доходили до абсурдных утверждений, например, что Каллас „едает русских на завтрак“. Этот слух быстро разлетелся по российским СМИ, на что Каллас с юмором ответила, что её завтрак состоит из мюсли, йогурта и черники — а не из русских.
Российские издания также отмечают, что от Каллас ожидается продолжение „крестового похода против России“, унаследованного от Жозепа Борреля. Эти нарративы рисуют её как „вечную жертву“, продвигающую западные интересы за счёт отношений с Москвой.
Во второй половине 2024 года Propamon дважды свидетельствовал о повышении внимания российской пропаганды к Эстонии — сначала 18 сентября, когда российские СМИ сообщали о якобы существующем плане НАТО закрыть Финский залив в случае угрозы, а затем 26 декабря, когда финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S по подозрению в повреждении подводных кабелей между Эстонией и Финляндией. Эти инциденты вписываются в более широкую стратегию России по изображению Запада как враждебной силы, дискредитации оборонительных действий НАТО и усилению идеи, что Россия осаждена внешними силами.