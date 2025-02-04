Какие эстонцы оказались „любимчиками“ российской пропаганды к концу 2024 года?

Как и в предыдущие месяцы, российские источники освещали этих личностей скоординированно, усиливая нарративы, служащие интересам Москвы. В то время как некоторые материалы сохраняли нейтральный тон, многие искажали или неверно передавали их исходное значение.

Propamon собирает данные из RSS-лент и потоков Twitter российских СМИ, хотя он не охватывает контент из источников, у которых нет таких лент. Полный список отслеживаемых каналов доступен на его главной странице.

Ниже приведены эстонцы, которые чаще всего упоминались в российских СМИ во второй половине 2024 года.

Номер 10

Бывший командующий Силами обороны

Бывший начальник Эстонских сил обороны, генерал Мартин Херем, ушедший в отставку в июне 2024 года, через месяц присоединился к Milrem Robotics в качестве советника по военной стратегии. Компания, поставляющая боевых роботов в Украину, поручила Херему анализировать использование роботов на поле боя и совершенствовать их системы. Российские СМИ быстро подхватили эту новость , представив её как углубление военной поддержки Украины со стороны Эстонии — повторяющуюся тему в кремлевской пропаганде. Ранее IT-коалиция, возглавляемая Эстонией и Люксембургом, поставила в Украину сетевое оборудование на сумму 2 миллиона евро.

Номер 9

Кристина Каллас

Министр образования и науки

Кристина Каллас, министр образования и науки Эстонии и лидер партии Eesti 200, часто становится объектом российской пропаганды из-за своих реформ, включая переход государственных школ на обучение на эстонском языке, начавшийся в 2022 году, который Россия представляет как дискриминацию в отношении русскоговорящего населения Эстонии. Её инициативы по стимулированию экономического восстановления и выводу Эстонии на уровень благосостояния стран ЕС также подвергаются критике, поскольку российские СМИ изображают её политику как нереалистичную.

Номер 8

Андрус Мерило

Командующий Силами обороны Эстонии