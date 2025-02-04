ФОТОГАЛЕРЕЯ | „Сердце пограничного контроля“: на Нарвском кордоне открыли здание с современным оборудованием
В Нарве 4 февраля торжественно открыли реконструированный пограничный кордон. За полтора года работ удалось создать в нем современный центр управления, который контролирует и координирует всю деятельность, связанную с охраной границы в Идаской префектуре. Через него осуществляется руководство пограничной деятельностью, в нем работают люди, которые следят за системами наблюдения, координируют реагирование и распределяют ресурсы.
Новое здание открывали министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.
Министр, выступая с речью, поблагодарил сотрудников Департамента полиции и погранохраны за серьезное отношение к работе и за то, что благодаря им Эстония сегодня хорошо защищена.
Он добавил, что поскольку мы живем в тревожное время, то это новое здание не станет последним, государство продолжит вкладывать ресурсы в то, чтобы восточная граница могла быть надежно защищена. И это будет не только строительство зданий, но и вложения в технологии и обучение людей. „Для того, чтобы в случае необходимости, мы могли здесь, на границе, отразить любую провокацию“, – сказал министр. По его словам, в новом помещении на Нарвском кордоне уже установлено много различных систем наблюдения и интегрированы другие технологии, но все это будет еще совершенствоваться. Одну из важных задач он видит в том, чтобы наблюдения могли вестись не только с земли, но и с воздуха.
Ляэнеметс сделал несколько символических подарков сотрудникам PPA на открытие нового здания. Первый подарок – это часы на батарейках. „Они устойчивы к кризисным ситуациям – ведь с электричеством может случиться что угодно“, – сказал министр. И второй подарок – флаг Эстонии. „Это символ, который напоминает нам и нашим соседям, и здесь, в этом городе, особенно важно сказать, что у нас есть республика, которую мы уважаем, которую мы защищаем и которую никогда не отдадим“, – продолжил Ляэнеметс.
Эгерт Беличев в интервью журналистам отметил, что в здании теперь есть передовые технологии, в нем созданы современные рабочие условия. По его оценке, Нарвский кордон – это теперь сердце пограничного контроля Идаской префектуры.
По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны, новый современный центр управления сделал возможным контроль и координацию всей деятельности, связанной с охраной границы в Идаской префектуре. Через него осуществляется руководство пограничной деятельностью, в нем работают люди, которые следят за системами наблюдения, координируют реагирование и распределяют ресурсы. Из этого нового центра управления можно наблюдать все места вдоль границы, где установлены камеры и другое оборудование слежения.
Беличев добавил, что строительство системы наблюдения, установка радаров вдоль реки Нарвы продолжаются. Раньше сотрудникам Департамента полиции и погранохраны приходилось полагаться исключительно на людской ресурс, а число сотрудников в Эстонии всегда ограничено, а это означает, что невозможно организовать 100% контроля за тем, что происходит в каждый момент на каждом сантиметре эстонской границы, но теперь их работа стала эффективнее.
„Чем больше у нас технических средств, тем лучше обзор, и наша цель – к завершению строительства восточной границы достичь ситуации, при которой каждый сантиметр границы Эстонии будет круглосуточно находиться под наблюдением“, – сказал Беличев.
Если, например, на Чудском озере система наблюдения уже покрывает 100% территории, то на реке Нарве пока 70% территории вдоль границы покрыто системой наблюдения, и с установкой каждой новой позиции, по оценке полицейского, этот показатель растет.
По информации Беличева, время реагирования может различаться в зависимости от местоположения объекта, где что-то произошло, но благодаря новым технологиям у специалистов есть полная картина происходящего. „Это также дает нам возможность лучше планировать наши ресурсы, распределять патрули таким образом, чтобы они могли прибывать в нужные места как можно быстрее“, – уточнил он.
Эгерт Беличев напомнил, что на восточной границе Эстонии продолжаются реализовываться и другие проекты по развитию безопасности. Это строительство новых пограничных застав, развитие системы наблюдения, инфраструктурные объекты, запущен и проект по строительству так называемой „дроновой стены“ – системы слежения за дронами, которая позволит контролировать ситуацию в воздушном пространстве. Пограничники отрабатывают способы готовности к неожиданным ситуациям на реке Нарва и на Чудском озере, тестируют защитные заграждения на воде.
Мэр Нарвы, которая также выступила с речью на открытии нового здания Нарвского кордона, сказала журналистам позже, что строительство было важным еще и потому, что оно дает нормальные условия для жизни тем, кто здесь круглосуточно работает. „Есть кухня, 48 мест для проживания, это делает условия работы более человечными, раньше здесь были плохие условия для проживания“, – заметила Катри Райк. „Защита границы – это важно, мне как мэру важно, чтобы она продолжала быть открытой“, – добавила Райк.