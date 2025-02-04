ФОТОГАЛЕРЕЯ | „Сердце пограничного контроля“: на Нарвском кордоне открыли здание с современным оборудованием

Новое здание открывали министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

Министр, выступая с речью, поблагодарил сотрудников Департамента полиции и погранохраны за серьезное отношение к работе и за то, что благодаря им Эстония сегодня хорошо защищена.

Он добавил, что поскольку мы живем в тревожное время, то это новое здание не станет последним, государство продолжит вкладывать ресурсы в то, чтобы восточная граница могла быть надежно защищена. И это будет не только строительство зданий, но и вложения в технологии и обучение людей. „Для того, чтобы в случае необходимости, мы могли здесь, на границе, отразить любую провокацию“, – сказал министр. По его словам, в новом помещении на Нарвском кордоне уже установлено много различных систем наблюдения и интегрированы другие технологии, но все это будет еще совершенствоваться. Одну из важных задач он видит в том, чтобы наблюдения могли вестись не только с земли, но и с воздуха.

Ляэнеметс сделал несколько символических подарков сотрудникам PPA на открытие нового здания. Первый подарок – это часы на батарейках. „Они устойчивы к кризисным ситуациям – ведь с электричеством может случиться что угодно“, – сказал министр. И второй подарок – флаг Эстонии. „Это символ, который напоминает нам и нашим соседям, и здесь, в этом городе, особенно важно сказать, что у нас есть республика, которую мы уважаем, которую мы защищаем и которую никогда не отдадим“, – продолжил Ляэнеметс.

Эгерт Беличев в интервью журналистам отметил, что в здании теперь есть передовые технологии, в нем созданы современные рабочие условия. По его оценке, Нарвский кордон – это теперь сердце пограничного контроля Идаской префектуры.