04.02.2025, 16:30
ПРОЦЕСС О ГОСИЗМЕНЕ | Пособник обвиняемого: если из-за тебя меня возьмут, я всё расскажу полиции(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Имеющего двойное гражданство (РФ и Эстонии) Андрея Макарова обвиняют в работе на Россию как в Эстонии, так и на территории Литвы.
В понедельник в Тартуском уездном суде начался процесс над 38-летним Андреем Макаровым. Уроженца Пскова, но получившего гражданство Эстонии, обвиняют в государственной измене, так как органы безопасности считают, что он поджег в Тарту в районе Аннелинн автомобиль с украинскими номерами по заданию российских спецслужб, а позже шпионил за военнослужащим российских военно-воздушных сил, бежавшим Вильнюс.
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