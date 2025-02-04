ПРОЦЕСС О ГОСИЗМЕНЕ | Пособник обвиняемого: если из-за тебя меня возьмут, я всё расскажу полиции

В понедельник в Тартуском уездном суде начался процесс над 38-летним Андреем Макаровым. Уроженца Пскова, но получившего гражданство Эстонии, обвиняют в государственной измене, так как органы безопасности считают, что он поджег в Тарту в районе Аннелинн автомобиль с украинскими номерами по заданию российских спецслужб, а позже шпионил за военнослужащим российских военно-воздушных сил, бежавшим Вильнюс.