Проблема, о которой стесняются говорить: что делать, если ребенок трогает себя и других за интимные части тела?

Обычно за помощью к специалистам обращаются только в случае, когда ребенок пострадал от сексуального насилия, но в Доме детей при Департаменте социального страхования каждый пятый обратившийся – это ребенок с ненадлежащим сексуальным поведением. Средний возраст детей, приходивших к нам в 2024 году с такой проблемой, составил 11 лет.