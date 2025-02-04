04.02.2025, 12:51
Проблема, о которой стесняются говорить: что делать, если ребенок трогает себя и других за интимные части тела?
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Половое воспитание - часть безопасного и гармоничного развития детей. Но что делать, если ребенок демонстрирует ненадлежащее сексуальное поведение, например, смотрит сайты с сексуальным контентом или демонстрирует половые органы в школе? В вопросе разбиралась Лилия Ткач, ведущий специалист Дома детей при Департаменте социального страхования
Обычно за помощью к специалистам обращаются только в случае, когда ребенок пострадал от сексуального насилия, но в Доме детей при Департаменте социального страхования каждый пятый обратившийся – это ребенок с ненадлежащим сексуальным поведением. Средний возраст детей, приходивших к нам в 2024 году с такой проблемой, составил 11 лет.
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