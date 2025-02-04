„Мы надеялись на исключение“. Будущее инватранспорта на Сааремаа под вопросом из-за автоналога

Палата инвалидов Сааремаа обратилась к министру социальных дел и министру финансов с просьбой освободить от уплаты налога транспортное средство для инвалидов, приспособленное для перевозки инвалидных колясок.

Ежегодный налог на микроавтобус Citroen Jumper, принадлежащий палате, составляет более 500 евро. Палата предлагает услуги по перевозке инвалидов на автобусе, в котором имеются две инвалидные коляски и пять обычных пассажирских мест. В настоящее время первоначальная плата за поездку составляет 10 евро, а за каждый километр взимается дополнительная плата в размере 1,1 евро. Время ожидания в течение одного часа стоит пять евро.