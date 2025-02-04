04.02.2025, 13:30
„Мы надеялись на исключение“. Будущее инватранспорта на Сааремаа под вопросом из-за автоналога
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам главы Сааремааской палаты людей с ограниченными возможностями Вероники Аллас, введение автомобильного налога может означать либо повышение стоимости транспортных услуг для инвалидов, либо вовсе прекращение этой услуги.
Палата инвалидов Сааремаа обратилась к министру социальных дел и министру финансов с просьбой освободить от уплаты налога транспортное средство для инвалидов, приспособленное для перевозки инвалидных колясок.
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