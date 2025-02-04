Трагедия в Вашингтоне: в авиакатастрофе погибли 28 человек из мира фигурного катания, среди них 11 детей

Жертвами авиакатастрофы в небе над Вашингтоном в ночь на 30 января стали 28 человек, связанных с фигурным катанием, включая фигуристов, тренеров и членов их семей, сообщила Федерация фигурного катания США (U.S. Figure Skating).

„Мы можем подтвердить, что потеряли 28 членов сообщества фигурного катания при крушении. Они были невероятными спортсменами, заботливыми и поддерживающими членами семьи и тренерами, которые неустанно работали для своих спортсменов. Они были любимыми членами нашего мирового сообщества фигурного катания, и мы скорбим об их потере вместе“, — говорится в заявлении Ассоциации фигурного катания США (US Figure Skating).

U.S. Figure Skating опубликовала в соцсети X видео с фрагментами выступлений фигуристов, погибших в авиакатастрофе. Среди них — Анджела Янг (12 лет), Шон Кей (11 лет), Брилли Бейер (12 лет), Кори Эйно (16 лет), Эдвард Чжоу (16 лет), Эверли Ливингстон (14 лет), Алидия Ливингстон (11 лет), Франко Апарисио (13 лет), Джинна Хан (13 лет), Оливия Ив Тер (12 лет) и Спенсер Лейн (16 лет). Большинство спортсменов были в возрасте от 11 до 14 лет.

Со спортсменами на борту находились их родственники, а также четыре тренера — Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Инна Волянская и Александр Кирсанов.

В U.S. Figure Skating сообщили, что память жертв трагической авиакатастрофы будет почтена в клубах фигурного катания, где они занимались, а 2 марта пройдет совместная акция с клубом НХЛ „Вашингтон Кэпиталз“ в поддержку семей погибших.

Трагедия произошла 30 января в небе над Вашингтоном, когда пассажирский самолет, на борту которого находились 64 человека, столкнулся с военным вертолетом, перевозившим троих военнослужащих. По данным американских властей, в катастрофе не было выживших.

Самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а вертолет совершал тренировочный полет.

Потерпевший катастрофу самолет летел в Вашингтон из Уичито (Канзас), где с 20 по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию.

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