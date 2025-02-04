Центр русской культуры объединят с двумя другими культурными центрами

Вице-мэр Каарель Оя отметил, что необходимость упорядочить сеть таллиннских центров культуры и обновить их услуги обсуждалась неоднократно и эта задача указана также в стратегии развития города. „К серьезному рассмотрению различных вариантов мы приступили осенью. Мы видим, что центры культуры могли бы гораздо больше, чем сейчас, влиять на культурный календарь города и его разнообразие. Идея заключается в том, чтобы они меньше занимались организацией мероприятий самостоятельно, но при этом больше принимали у себя других организаторов и другие мероприятия, – сказал Оя. – „Котел культуры“ – прекрасный пример успешного осуществления всего вышеперечисленного и эффективного управления учреждением“.

Объединение центров культуры позволит более эффективно использовать ресурсы и технические возможности зданий. В результате слияния в будущем сократится потребность в субсидиях на деятельность, выделяемых городом, а также появится потенциал для роста собственных доходов.

„Безусловно, все хорошее и важное, что сегодня происходит в центрах культуры, сохранится и в будущем. Однако единое управление и кураторство позволит разнообразить мероприятия, проводимые в этих залах, и поднять на новый уровень сотрудничество с профессиональными организаторами мероприятий. Мы прекрасно осознаем, что как центр культуры „Сальме“, так и Центр русской культуры в настоящее время выполняют и другие важные функции: „Сальме“ играет значимую роль в жизни сообщества Пыхья-Таллинна, а Центр русской культуры организует множество кружков по интересам. Нашей целью не является прекращение какой-либо деятельности – при необходимости мы просто упорядочим и согласуем роль города в ней“, – отметил вице-мэр Оя.