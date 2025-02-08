Принудительные работы по перезахоронению трупов, сеть „американских домов“ и туризм за демократией — как денацифицировали немцев в зоне оккупации США в Германии после Второй мировой войны

И вот, вдохновившись советами Юнга, американская оккупационная администрация занялась энергичным лечением „больной немецкой нации“. Во всех населенных пунктах американской зоны жителям стали принудительно показывать документальные фильмы о преступлениях нацистов. Но это было только начало.

Юнг был убежден: то, что произошло с немцами — это болезнь. Больны все немцы — вне зависимости от степени вовлеченности в нацистские структуры. А болезнь надо лечить радикальными средствами — клин клином вышибают. Юнг считал, что главный залог исцеления — пробуждение совести. А у немцев, „зомбированных“ долгими годами нацистской пропаганды, эту совесть можно разбудить только наглядной демонстрацией ужасов, совершенных их соплеменниками во время войны.

Американцы в своей политике руководствовались не столько канцелярско-бюрократическими, сколько научными методами. И в этом им помогли советы знаменитого швейцарского психиатра Карла Густава Юнга.

По факту реальные тюремные сроки в американской зоне получили менее 10 000 человек. Учитывая, что на этих землях проживало порядка 17 миллионов человек, это была сущая „капля в море“.

В американской зоне, как уточняется в публикации DPA, каждый немец, достигший 18-летнего возраста, должен был заполнить специальную анкету из 133 пунктов. По результатам анкетирования все население американской зоны было разделено на пять категорий: главные виновные, виновные (активисты), незначительно виновные, попутчики (их еще называли „номинальными нацистами“) и невиновные. Соответственно категории определялась и степень наказания.

Все эти задачи в пределах американской зоны оккупации были выполнены в кратчайшие сроки. Теперь предстояло денацифицировать немецкое общество — людей. Это была задача куда более сложная, нежели пресечение деятельности преступных организаций Третьего Рейха.

Правовая основа денацификации была заложена законом № 1 Союзнического контрольного совета в Германии от 20 сентября 1945 года об отмене нацистских законов и законом № 2 от 10 октября 1945 года о ликвидации нацистских организаций. Реализация этих решений включала: ликвидацию гитлеровской правящей партии НСДАП и подконтрольных ей организаций; роспуск всех нацистских учреждений; пресечение нацистской пропаганды.

Экскурсии в ад

Одними фильмами зомбированное сознание не пробьешь. Для простых немцев стали обязательными „экскурсии“ в концлагеря. Там их заставляли смотреть на груды человеческих останков: женщин, стариков, детей. Уклониться от таких визитов не было никакой возможности. Продовольственный паек в американской зоне оккупации выдавали только по предъявлении погашенного „экскурсионного талона“. Он служил гарантией того, что данный гражданин действительно посетил территорию концлагеря.

Но и на этом американцы не остановились. Всех немцев в принудительном порядке заставляли участвовать в перезахоронении жертв нацистского режима. Немцам выдавали лопаты и брезентовые носилки. Они раскапывали многочисленные могильники, куда нацисты сбрасывали тела своих расстрелянных, замученных, сожженных жертв. Затем своими собственными руками немцы доставали эти останки из земли, грузили на носилки и несли к месту цивилизованного захоронения.

Надо сказать, что „лекарство“ было подобрано на редкость эффективно. После участия в таких мероприятиях немцы нередко сходили с ума или кончали жизнь самоубийством. Но многие из тех, кто не сошел с ума и не повесился, впервые задумались о масштабах той катастрофы, которая постигла Германию.

При этом американские солдаты, например, положительно относились к немцам. „Даже в нацистской Германии у коров по четыре ноги, трава зеленая, а вокруг танков ходят дети с косичками“, — приводит DPA слова одного американского офицера, рассказавшего о своем впечатлении после первой встречи с немцами.

Демонстрация ужасов тоталитарного режима показывала немцам, „как жить не надо“. Это была, так сказать, негативная часть денацификационной повестки. Но американцы могли предложить немцам и свое видение того, „как жить надо“.

Сеть „Америка Хаус“