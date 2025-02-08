Принудительные работы по перезахоронению трупов, сеть „американских домов“ и туризм за демократией — как денацифицировали немцев в зоне оккупации США в Германии после Второй мировой войны
Издание „Спектр“ публикует цикл статей, посвященных истории покаяния немцев за преступления нацистского режима и Второй мировой войны. Новый материал посвящен тому, как проводилась денацификация немцев в зоне оккупации, подконтрольной США. Здесь было мало репрессий (за решеткой оказались не более 10 000 нацистов и их пособников), но был разработан и применен целый комплекс мер по изменению сознания целого общества — от экскурсий в концлагеря до туристических поездок в Америку за впечатлениями от жизни без войны.
Правовая основа денацификации была заложена законом № 1 Союзнического контрольного совета в Германии от 20 сентября 1945 года об отмене нацистских законов и законом № 2 от 10 октября 1945 года о ликвидации нацистских организаций. Реализация этих решений включала: ликвидацию гитлеровской правящей партии НСДАП и подконтрольных ей организаций; роспуск всех нацистских учреждений; пресечение нацистской пропаганды.
Профессор Юнг рекомендует…
Все эти задачи в пределах американской зоны оккупации были выполнены в кратчайшие сроки. Теперь предстояло денацифицировать немецкое общество — людей. Это была задача куда более сложная, нежели пресечение деятельности преступных организаций Третьего Рейха.
В американской зоне, как уточняется в публикации DPA, каждый немец, достигший 18-летнего возраста, должен был заполнить специальную анкету из 133 пунктов. По результатам анкетирования все население американской зоны было разделено на пять категорий: главные виновные, виновные (активисты), незначительно виновные, попутчики (их еще называли „номинальными нацистами“) и невиновные. Соответственно категории определялась и степень наказания.
По факту реальные тюремные сроки в американской зоне получили менее 10 000 человек. Учитывая, что на этих землях проживало порядка 17 миллионов человек, это была сущая „капля в море“.
Американцы в своей политике руководствовались не столько канцелярско-бюрократическими, сколько научными методами. И в этом им помогли советы знаменитого швейцарского психиатра Карла Густава Юнга.
Юнг был убежден: то, что произошло с немцами — это болезнь. Больны все немцы — вне зависимости от степени вовлеченности в нацистские структуры. А болезнь надо лечить радикальными средствами — клин клином вышибают. Юнг считал, что главный залог исцеления — пробуждение совести. А у немцев, „зомбированных“ долгими годами нацистской пропаганды, эту совесть можно разбудить только наглядной демонстрацией ужасов, совершенных их соплеменниками во время войны.
И вот, вдохновившись советами Юнга, американская оккупационная администрация занялась энергичным лечением „больной немецкой нации“. Во всех населенных пунктах американской зоны жителям стали принудительно показывать документальные фильмы о преступлениях нацистов. Но это было только начало.
Экскурсии в ад
Одними фильмами зомбированное сознание не пробьешь. Для простых немцев стали обязательными „экскурсии“ в концлагеря. Там их заставляли смотреть на груды человеческих останков: женщин, стариков, детей. Уклониться от таких визитов не было никакой возможности. Продовольственный паек в американской зоне оккупации выдавали только по предъявлении погашенного „экскурсионного талона“. Он служил гарантией того, что данный гражданин действительно посетил территорию концлагеря.
Но и на этом американцы не остановились. Всех немцев в принудительном порядке заставляли участвовать в перезахоронении жертв нацистского режима. Немцам выдавали лопаты и брезентовые носилки. Они раскапывали многочисленные могильники, куда нацисты сбрасывали тела своих расстрелянных, замученных, сожженных жертв. Затем своими собственными руками немцы доставали эти останки из земли, грузили на носилки и несли к месту цивилизованного захоронения.
Надо сказать, что „лекарство“ было подобрано на редкость эффективно. После участия в таких мероприятиях немцы нередко сходили с ума или кончали жизнь самоубийством. Но многие из тех, кто не сошел с ума и не повесился, впервые задумались о масштабах той катастрофы, которая постигла Германию.
При этом американские солдаты, например, положительно относились к немцам. „Даже в нацистской Германии у коров по четыре ноги, трава зеленая, а вокруг танков ходят дети с косичками“, — приводит DPA слова одного американского офицера, рассказавшего о своем впечатлении после первой встречи с немцами.
Демонстрация ужасов тоталитарного режима показывала немцам, „как жить не надо“. Это была, так сказать, негативная часть денацификационной повестки. Но американцы могли предложить немцам и свое видение того, „как жить надо“.
Сеть „Америка Хаус“
Для того, чтобы просветить немцев, были созданы Американские информационные центры. Их еще называли „Америка Хаус“ (по-немецки — Amerika Haus). Первый такой центр был открыт в Бад-Хомбурге уже в июле 1945 года. Затем подобные учреждения появились в других городах американской зоны: Франкфурте, Мюнхене, Штутгарте, Бремене и других. К 1949 году насчитывалось 25 главных центров и более сотни их филиалов (так называемых „читальных залов“) в маленьких городках.
Каждый „Америка Хаус“ имел в своем распоряжении несколько тысяч книг самых разнообразных жанров: художественные, исторические, научные и т.д. Поначалу почти все они были на английском, что, конечно же, сужало степень их эффективности. Но американцы оперативно решили вопрос, завезя из нейтральных Швейцарии и Швеции книги на немецком языке.
Там же в читальне имелись сотни наименований американских газет и журналов. Правда, для этих экземпляров не существовало „немецкой версии“. Но, по крайней мере, немцы могли просматривать красочные фотографии в иллюстрированной прессе. Иллюстрации помогали оценить будни американских обывателей и достижения США в различных сферах. На страницах большинства журналов жизнь американцев выглядела весьма привлекательно. Так в сознание немцев подспудно проникала мысль, что можно жить счастливо без диктатуры и войны (а фюрер и его присные утверждали, что нельзя). А вскоре при каждом информационном центре открылись доступные курсы английского языка, так что проблема языкового барьера утратила остроту.
Фактически, сеть „Америка Хаус“ стала центром всей немецкой культурной и общественной жизни в американской зоне оккупации. Здесь выступали немецкие ученые, артисты, писатели. Естественно, к общению с публикой допускались лишь персоны, не запятнанные сотрудничеством с нацизмом. За этим следили строго.
В информационных центрах проводились собрания и пресс-конференции. Очень много мероприятий было посвящено пропаганде американского образа жизни. Речь шла, в первую очередь, не о бытовых деталях, а о системообразующих вещах: демократии, правах человека, образовании, положении женщин.
Лучше один раз увидеть…
Американские центры пользовались большой популярностью, особенно среди молодежи. Генерал Люсиус Клей (в 1947−1949 годах — глава военной администрации американской зоны оккупации) как-то раз заявил: „Из всего, созданного нашей оккупацией, нет ничего более конструктивного, чем эти центры“.
Пропаганду демократического устройства общества, проводимую в сети „Америка Хаус“, вскоре решили дополнить регулярными поездками немцев непосредственно в США. В Соединенные Штаты на срок от нескольких недель до нескольких месяцев отправлялись небольшие группы немцев (от 5 до 20 человек). Группы формировались репрезентативно. В них должны были участвовать представители всех слоев немецкого общества: служащие, представители профсоюзов, учителя, врачи, студенты.
К отбору кандидатов относились крайне серьезно. Достаточно сказать, что каждого кандидата утверждали не только представители американской оккупационной администрации, но также Государственный департамент и военное министерство. Ясно, что поездки эти были не простым туризмом. Так американцы формировали лояльную, проамериканскую прослойку из немцев. Именно эти, „обращенные“ в новую демократическую веру, немцы должны были стать опорой для США в послевоенной Германии.
Эдвард Литчфилд (один из разработчиков этой программы „политического туризма“) открыто обрисовывал цели поездок: „Мы ожидаем, что, когда немцы, участвующие в программе обмена, вернутся домой, они смогут сказать своим коллегам в разных сферах деятельности: „Я там был. И там хорошо. Я сам это видел, своими глазами““.
Не упустить молодежь!
Объектом самого пристального внимания американской оккупационной администрации была молодежная политика. В Вашингтоне полагали: если денацификация не будет очень уж успешной среди немцев старших возрастов, — не страшно. Главное — не упустить молодежь!
Для реализации этой задачи в первую очередь и создавалась сеть „Америка Хаус“. По той же причине американцы всячески поощряли создание молодежных объединений в пределах своей зоны. Главное, чтобы эти объединения не были нацистскими или коммунистическими. В остальном же, возможность выбора (чем заниматься) для таких обществ была не ограничена.
Каковы же были итоги денацификации в американской зоне?
Политическая денацификация (ликвидация НСДАП, нацистских организаций и ведомств, нацистских законов) была проведена американцами в духе решений, принятых в Потсдаме. То есть — быстро и четко. О персональной денацификации такого же сказать нельзя.
Крайне либеральный характер денацификации в западных зонах оккупации (не только в американской) дал повод советским авторам отзываться о ней, как о фикции, фарсе, имитации. Менее 10 000 тюремных „посадок“ — по советским меркам, это несерьезные цифры!
Но если рассматривать денацификацию как процесс изменения сознания целого народа, то надо признать, что американские методы оказались весьма эффективными. Убедительным доказательством этому служит тот факт, что в течение восьми последующих десятилетий никаких серьезных рецидивов нацистской идеологии на немецкой земле не произошло.