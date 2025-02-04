Эстонская прокуратура предъявила обвинение по делу о масштабном отмывании незаконно присвоенных в Украине средств(1)
Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению Прийта Порила, Дмитрия Фокина и Айвара Рийса в отмывании денег в крупном размере, совершенном группой лиц. Светлана Калинина обвиняется по этом же делу в пособничестве отмыванию денег.
Доказательства, собранные в ходе досудебного расследования, указывают на то, что в результате отмывания денег в легальный оборот было направлено более 35 миллионов евро, которые были получены в результате совершенного в Украине преступления.
Согласно обвинению, обвиняемые оказывали услуги по отмыванию денег гражданину Украины Максиму Степанову, чтобы тот мог скрыть полученные в результате совершения преступления криминальные доходы и направить их в легальный экономический оборот.
Максим Степанов был директором государственного предприятия „Полиграфический комбинат „Украина“. Обвиняемый, по данным украинских правоохранительных органов, создал для получения незаконных доходов схему, позволившую ему с сентября 2013 года по апрель 2021 года незаконно вывести из украинской компании не менее 35 131 810 евро. Эта сумма, согласно собранным в ходе досудебного расследования данным, поступила в коммерческое объединение Feature OÜ, которым руководил обвиняемый Д. Фокин.
Согласно обвинительному заключению, подозреваемые создали цепочку поставок, в которой эстонская фирма должна была посредничать в поставках украинскому предприятию необходимых для производства документов сырья и материалов, но их стоимость была завышена по сравнению с реальной в несколько раз.
Поступавшие на счет эстонской фирмы деньги переводились через подконтрольные обвиняемым эстонские и зарубежные фирмы между десятками различных счетов. Для придания сделкам мнимого законного содержания составлялись, согласно обвинению, различные договоры о создании фиктивных долговых отношений, что позволяло скрыть истинное происхождение денег. Большая часть денег, согласно собранным доказательствам, возвращалась по кругу Степанову и лицам, близко с ним связанным.
По словам госпрокурора Юргена Хюва, собранные доказательства свидетельствуют, что обвиняемые намеренно пытались скрыть следы своей деятельности.
„Согласно обвинению, они варьировали свою схему поведения, использовали для обеспечения анонимности очень широкую сеть коммерческих объединений, большинство из которых находились в так называемых офшорных зонах, а также ставили во главе ряда фирм, участвовавших в отмывании денег, подставных лиц или посредников. Согласно собранным уликам, обвиняемые знали, что поступившие к ним деньги были получены в результате преступления, совершенного в отношении украинской государственной компании в то время, когда страна должна была с 2014 года защищаться от российской агрессии, но решили, несмотря на это, скрыть преступное происхождение денег, используя банковскую систему Эстонии, и направили, по данным обвинения, в оборот почти 35 миллионов евро полученных криминальных доходов“, - сказал Хюва.
Украинский суд признал в Украине одного человека виновным по данному предикатному преступлению, и приговор в январе вступил в законную силу. В Украине продолжается уголовное расследование и по остальным подозреваемым в присвоении денег для привлечения их к суду.
„В Эстонии к предъявлению обвинения привело отличное сотрудничество с украинскими и французскими правоохранительными органами, с которыми мы создали совместную следственную группу, что позволило обмениваться информацией и уликами в упрощенном порядке. Значительный вклад в сбор доказательств внесло и Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, необходимые для предъявления обвинения доказательства собирало также Бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции. По ходатайству прокуратуры суд наложил арест на связанную с обвиняемыми недвижимость и найденные в ходе обыска наличные деньги на сумму более миллиона евро. При вынесении обвинительного приговора суд может конфисковать арестованные объекты“, - добавил госпрокурор Юрген Хюва.
Досудебное следствие вела Центральная криминальная полиция при поддержке Бюро данных по борьбе с отмыванием денег. Руководила расследованием Государственная прокуратура.