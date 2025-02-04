Эстонская прокуратура предъявила обвинение по делу о масштабном отмывании незаконно присвоенных в Украине средств

Доказательства, собранные в ходе досудебного расследования, указывают на то, что в результате отмывания денег в легальный оборот было направлено более 35 миллионов евро, которые были получены в результате совершенного в Украине преступления.

Согласно обвинению, обвиняемые оказывали услуги по отмыванию денег гражданину Украины Максиму Степанову, чтобы тот мог скрыть полученные в результате совершения преступления криминальные доходы и направить их в легальный экономический оборот.

Максим Степанов был директором государственного предприятия „Полиграфический комбинат „Украина“. Обвиняемый, по данным украинских правоохранительных органов, создал для получения незаконных доходов схему, позволившую ему с сентября 2013 года по апрель 2021 года незаконно вывести из украинской компании не менее 35 131 810 евро. Эта сумма, согласно собранным в ходе досудебного расследования данным, поступила в коммерческое объединение Feature OÜ, которым руководил обвиняемый Д. Фокин.

Согласно обвинительному заключению, подозреваемые создали цепочку поставок, в которой эстонская фирма должна была посредничать в поставках украинскому предприятию необходимых для производства документов сырья и материалов, но их стоимость была завышена по сравнению с реальной в несколько раз.

Поступавшие на счет эстонской фирмы деньги переводились через подконтрольные обвиняемым эстонские и зарубежные фирмы между десятками различных счетов. Для придания сделкам мнимого законного содержания составлялись, согласно обвинению, различные договоры о создании фиктивных долговых отношений, что позволяло скрыть истинное происхождение денег. Большая часть денег, согласно собранным доказательствам, возвращалась по кругу Степанову и лицам, близко с ним связанным.

По словам госпрокурора Юргена Хюва, собранные доказательства свидетельствуют, что обвиняемые намеренно пытались скрыть следы своей деятельности.