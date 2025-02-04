„Руководство назначается политиками, так быть не должно“. Кристина Каллас против политической зависимости директоров школ

Если сейчас директор назначается держателем школы (часто - местным самоуправлением), на решение которого могут влиять политические интересы, новой поправкой к закону Министерство образования и науки (HTM) надеется сделать так, чтобы вопросом назначения на должность руководства школ занималась целая комиссия.