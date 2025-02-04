04.02.2025, 11:55
„Руководство назначается политиками, так быть не должно“. Кристина Каллас против политической зависимости директоров школ
ФОТО: | Delfi Meedia
Если сейчас директор назначается держателем школы (часто - местным самоуправлением), на решение которого могут влиять политические интересы, новой поправкой к закону Министерство образования и науки (HTM) надеется сделать так, чтобы вопросом назначения на должность руководства школ занималась целая комиссия.
Министерство образования и науки хочет сделать обязательными ежегодные развивающие беседы с директорами школы. Желательно также каждые пять лет работы проводить аттестацию директора школы, то есть давать официальную оценку его способностей и качеств.
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