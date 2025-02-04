Новости Эстонии
04.02.2025, 11:55

„Руководство назначается политиками, так быть не должно“. Кристина Каллас против политической зависимости директоров школ

 
По словам министра образования Кристины Каллас, во многих муниципалитетах директора школ назначаются по политическим мотивам
По словам министра образования Кристины Каллас, во многих муниципалитетах директора школ назначаются по политическим мотивам
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Если сейчас директор назначается держателем школы (часто - местным самоуправлением), на решение которого могут влиять политические интересы, новой поправкой к закону Министерство образования и науки (HTM) надеется сделать так, чтобы вопросом назначения на должность руководства школ занималась целая комиссия.

Министерство образования и науки хочет сделать обязательными ежегодные развивающие беседы с директорами школы. Желательно также каждые пять лет работы проводить аттестацию директора школы, то есть давать официальную оценку его способностей и качеств.

Председатель Эстонского объединения частных общеобразовательных школ Ахто Орав скептически относится к возможным изменениям. По его словам, закрепление таких обязательств в законе не оказывает существенного влияния на развитие руководителей школ, а скорее дает различным внешним заинтересованным группам рычаг для продвижения своей повестки дня, например, в местной политике.

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