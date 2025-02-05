PPA об отключении от российской электросети: На улицах будет больше полицейских, чем в обычные дни

По словам заместителя генерального директора PPA Вейко Коммусаара, Эстония и специалисты в сфере энергетики долго готовились к отключению от российской электросистемы. „Мы делаем все, чтобы переключение к электросети материковой Европы прошло без каких-то инцидентов. Чтобы те, кто попытается помешать, не смогли этого сделать. Чтобы процесс переключения прошел успешно, — сообщил Коммусаар. — Мы посетили все ключевые объекты, связанные с синхронизацией с европейской системой, ознакомились с ними вместе с нашими партнерами, обсудили вопросы с их владельцами и договорились о мерах их охраны. Кроме того, в период до и после десинхронизации мы активно привлекали наших партнеров из Союза обороны Эстонии. Это обычный процесс, когда нужно охранять какие-то более крупные объекты. Мы все приготовления к этому сделали“.

Также к этому процессу привлекаются и добровольцы, отмечают в полиции.

„Наши основные усилия, как до начала процесса переключения, так и во время и после него, направлены прежде всего на предотвращение внешних попыток повреждения электроинфраструктуры. Тем не менее, мы не исключаем, что в этот период могут возникнуть определенные угрозы. Мы учитываем повышенную уязвимость энергетической инфраструктуры в этот период и готовы к различным инцидентам. В целом же ситуация с безопасностью существенно не изменилась с точки зрения оценки рисков“, — говорит Коммусаар.

Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны особое внимание уделяет вопросу бесполетной зоны над стратегически важными объектами.

„Запуск дронов вокруг этих объектов будет запрещен — нужно запрашивать разрешение. В противном случае дроны будут посажены“.

Выполнение обычных задач полиция продолжает в том же объеме. „Мы не сокращаем выполнение своих повседневных задач, продолжаем реагировать на вызовы в том же объеме. Охраной энергетической инфраструктуры полиция занимается за счет сверхурочных часов, то есть в этот период на улицах больше полицейских, чем в обычные дни. Но если в этот момент переключения произойдут какие-то инциденты, то мы готовы к тому, чтобы соответствующим образом отреагировать и принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, — сказал Вейко Коммусаар. — Мы максимально готовы к этому процессу. И уверены, что все пройдет достаточно мирно. Но если будут разнообразные инциденты, то еще раз, мы готовы принять меры и ужесточить эти меры, если необходимо“.

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