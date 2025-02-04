Со славянами мирились, с мусульманами - нет. Как меняется подход Европы и Балтии к приему иммигрантов, зачем они нам?
После долгих споров в Евросоюзе сменили подход к приему иммигрантов и беженцев. Их будут отсортировывать строго и быстро. Без шансов на повтор. Но если страна ЕС будет отказываться рассматривать заявки, то ей придется платить в „общий котел“. Признаны и форс-мажорные режимы, которыми сегодня активно пользуется Латвия. При этом, в отличие от балтийских соседей, у Латвии до сих пор нет политики, кого мы готовы принять для пользы экономике, а интеграция чаще идет „на бумаге“. О ситуации Delfi.lv рассказала профессор факультета экономики и социальных наук ЛУ Инта Миериня.
Не секрет, что негативное отношение к миграции последние годы растет по всей Европе — настроения разогревают радикальные популисты, которые строят свою политику на запугивании и обещаниях избавить свои страны от „полчищ чужих“.