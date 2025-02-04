ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Во многих местах Эстонии температура опустится до -7 градусов

Во вторник ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, на островах Западной Эстонии — мокрый снег и дождь. Ветер переменный 1-7, юго-восточный и южный, к вечеру на побережье усилится до 4-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах и западном побережье -1..+2°С.

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Холода продолжатся. Начиная с послезавтрашнего дня, 6 февраля, граница области высокого давления расширится над районом Балтийского моря. Это позволит прохладным воздушным массам проникнуть к нам с севера. В конце первой трети февраля ночные минимумы опустятся до -10°C и даже ниже в некоторых местах внутри страны, в то время как дневные температуры останутся в пределах чуть ниже нуля.

Дорожные условия

На дорогах сохраняется опасность обледенения.

Погода в других местах

Температура воздуха в Хельсинки сегодня колеблется от -1 до -7. Погода облачная, вечером ожидается снег. Ветер юго-восточный до 10 м/с.

Погода в Риге с переменчивой облачностью: иногда идет снег, иногда за облаками видно солнце. Температура воздуха от +1 до -2. Ветер слабый, переменчивых направлений, до 3 м/с.

Источники: Служба погоды Агенстства окружающей среды, freemeteo.ee, TarkTee

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