05.02.2025, 08:30
Коррупция в медицине. Работавшего в PERH ортопеда осудили за взяточничество(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
В 2020 году в отношении трех ортопедов Северо-Эстонской региональной больницы было инициировано уголовное производство по подозрению в коррупции. В отношении одного из подозреваемых дело прекратили, второй пошел на соглашение с прокуратурой. Третий отказался пойти на соглашение с прокуратурой, дело в отношении него продолжается.
В 2020 году по подозрению в коррупции было инициировано уголовное производство в отношении ортопедов Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Антса Касся, Андруса Кикаса и Максима Луговского, которых подозревали в коррупции. Врачей подозревали в нарушении требований государственных закупок, а Касся и Кикаса — в получении взятки. Кикас подозревался также в мошенничестве.
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