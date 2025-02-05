Коррупция в медицине. Работавшего в PERH ортопеда осудили за взяточничество

В 2020 году в отношении трех ортопедов Северо-Эстонской региональной больницы было инициировано уголовное производство по подозрению в коррупции. В отношении одного из подозреваемых дело прекратили, второй пошел на соглашение с прокуратурой. Третий отказался пойти на соглашение с прокуратурой, дело в отношении него продолжается.