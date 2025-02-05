Новости Эстонии
05.02.2025, 08:30

Коррупция в медицине. Работавшего в PERH ортопеда осудили за взяточничество

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Поначалу ортопедов подозревали в нарушении требований госзакупок. В прошлом году государственная прокуратура пришла к выводу, что производство по этому эпизоду следует закрыть.
Поначалу ортопедов подозревали в нарушении требований госзакупок. В прошлом году государственная прокуратура пришла к выводу, что производство по этому эпизоду следует закрыть.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В 2020 году в отношении трех ортопедов Северо-Эстонской региональной больницы было инициировано уголовное производство по подозрению в коррупции. В отношении одного из подозреваемых дело прекратили, второй пошел на соглашение с прокуратурой. Третий отказался пойти на соглашение с прокуратурой, дело в отношении него продолжается.

В 2020 году по подозрению в коррупции было инициировано уголовное производство в отношении ортопедов Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Антса Касся, Андруса Кикаса и Максима Луговского, которых подозревали в коррупции. Врачей подозревали в нарушении требований государственных закупок, а Касся и Кикаса — в получении взятки. Кикас подозревался также в мошенничестве.

В конце 2024 года, когда Харьюский уездный суд признал Кикаса виновным во взяточничестве и обмане Кассы здоровья, уголовное дело вышло на промежуточный финиш. Однако обвинение в нарушении требований к государственным закупкам было снято, поскольку обвинение не смогло доказать умышленный характер действий. Уголовное производство в отношении Антса Касся, признанного в свое время лучшим специалистом в своей области, продолжается.

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