В прошлом году Эстонский совет помощи беженцам помог более чем 69 000 человек

„С каждым годом мы видим, как наряду с затяжными кризисами вспыхивают новые. К сожалению, прошлый год не стал исключением, и число людей, пострадавших от кризисов, продолжало неуклонно расти по всему миру. Эстонский совет помощи беженцам продолжает работать над тем, чтобы никто не остался без помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Нам нравится говорить, что беженец — это обычный человек в необычной ситуации. Наша цель, чтобы эта ситуация была недолгой и как можно более достойной“, сказал Ээро Янсон, руководитель Эстонского совета помощи беженцам.

Крупнейшее представительство Эстонского совета помощи беженцам находится в Украине, где оказывается поддержку людям, пострадавшим от войны на прифронтовых и труднодоступных территориях. В 2024 году Эстонский совет помощи беженцам оказал в Украине поддержку почти 39 000 человек, предоставив им многоцелевую денежную помощь, направленную на удовлетворение основных потребностей. В течение года более 14 000 человек получили поддержку на зимний период, включая помощь, оказанную в начале и конце года. Кроме того, почти 3900 человек получили поддержку, чтобы самим справляться экономически, более 1600 человек, занимающихся животноводством, получили поддержку для того, чтобы пережить зимний период, а более 360 женщин получили помощь в открытии или развитии собственных микропредприятий.