В прошлом году Эстонский совет помощи беженцам помог более чем 69 000 человек
В 2024 году Эстонский совет помощи беженцам работал в Украине, Эстонии, Армении, Грузии, Иордании и Ливане, оказав поддержку более 69 000 человек, пострадавших от кризисов, предоставив им срочную гуманитарную помощь и долгосрочные программы поддержки.
„С каждым годом мы видим, как наряду с затяжными кризисами вспыхивают новые. К сожалению, прошлый год не стал исключением, и число людей, пострадавших от кризисов, продолжало неуклонно расти по всему миру. Эстонский совет помощи беженцам продолжает работать над тем, чтобы никто не остался без помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Нам нравится говорить, что беженец — это обычный человек в необычной ситуации. Наша цель, чтобы эта ситуация была недолгой и как можно более достойной“, сказал Ээро Янсон, руководитель Эстонского совета помощи беженцам.
Крупнейшее представительство Эстонского совета помощи беженцам находится в Украине, где оказывается поддержку людям, пострадавшим от войны на прифронтовых и труднодоступных территориях. В 2024 году Эстонский совет помощи беженцам оказал в Украине поддержку почти 39 000 человек, предоставив им многоцелевую денежную помощь, направленную на удовлетворение основных потребностей. В течение года более 14 000 человек получили поддержку на зимний период, включая помощь, оказанную в начале и конце года. Кроме того, почти 3900 человек получили поддержку, чтобы самим справляться экономически, более 1600 человек, занимающихся животноводством, получили поддержку для того, чтобы пережить зимний период, а более 360 женщин получили помощь в открытии или развитии собственных микропредприятий.
В Эстонии Эстонский совет помощи беженцам оказал поддержку людям, пострадавшим от кризисов, в адаптации к новой среде, а местным сообществам — в приеме людей, прибывающих в Эстонию. В прошлом году тренинги по адаптации прошли более 2600 человек, консультирование получили более 1100 человек, более 2600 человек были вовлечены в общественные мероприятия, а также было проведено 800 интервью по мониторингу мер защиты. Благодаря различным программам развития предпринимательства и рынка труда Эстонский совет помощи беженцам поддерживал независимый образ жизни беженцев. Кроме того, в рамках программы MindSpring поддерживалось психическое благополучие людей из числа беженцев.
В Армении Эстонский совет помощи беженцам оказал многоцелевую денежную помощь почти 400 людям. Запущен экологически чистый сельскохозяйственный проект, который поможет трем школам Тавушского региона внедрить водо- и энергосберегающие сельскохозяйственные решения, разработанные в Эстонии. Кроме того, была запущена программа повышения уровня жизни, ориентированная на женщин, чтобы помочь им открыть собственный бизнес и создать устойчивый источник дохода.
В апреле Эстонский совет помощи беженцам открыл свое местное представительство в Тбилиси, столице Грузии. В Грузии Эстонский совет помощи беженцам оказал поддержку более 500 украинским беженцам, предоставив им помощь для того чтобы пережить зимнее время. Также поддерживалась долгосрочная независимая жизнь украинских беженцев путем оказания им помощи в открытии или продолжении своего бизнеса. Общественные советы также продолжили свою работу, укрепляя местное гражданское общество и усиливая голоса людей из числа беженцев и внутренне перемещенных лиц.
Эстонский совет помощи беженцам отреагировал на гуманитарный кризис в Ливане, оказав помощь более чем 200 семьям, или примерно 1000 человек, предоставив денежную помощь для экстренного размещения. В Иордании помощь беженцам была сосредоточена на уязвимых домохозяйствах, в основном состоящих из женщин, и оказывала поддержку для того, чтобы появились независимые источники средств к существованию.
В 2024 году деятельность Эстонского совета помощи беженцам поддерживалась Европейским Союзом, Управлением гуманитарной помощи USAID, Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) через Украинский гуманитарный фонд (UHF), Министерством иностранных дел Эстонии, ESDTEV — Эстонским центром международного сотрудничества в целях развития и др.
Подробнее о деятельности Эстонского совета помощи беженцам в 2024 году можно прочитать на сайте.
Эстонский совет помощи беженцам отстаивает права и благополучие людей, пострадавших от гуманитарных кризисов в Эстонии и за рубежом. Основанная в 2000 году и сертифицированная Европейским союзом гуманитарная организация оказывает поддержку людям в кризисных районах, предоставляя гуманитарную помощь и помогая восстанавливать социальное и экономическое благополучие беженцев.