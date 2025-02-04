Нарвский „Транс“ подписал португальского полузащитника: „Я впервые увидел снег и уже скучаю по солнцу“

Афонсу Коррейя, 23-летний португальский полузащитник, родился в 2001 году в Фуншале на острове Мадейра — родном городе Криштиану Роналду. Он прошел все этапы академии местного клуба „Маритиму“, выступая за команды различных возрастов, вплоть до U23 и „Маритиму B“. Летом 2024 года Коррейя защищал цвета португальского клуба „Помбал“.

Теперь полузащитник продолжит карьеру в нарвском „Трансе“, подписав контракт по схеме 2+1 (двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на один год). В эстонском клубе он выбрал футболку с символичным седьмым номером. Об этом сообщает официальный сайт нарвского клуба.

„Мой остров невероятно красив. Для меня это лучшее место в мире. Я люблю пляжи, песок. Это действительно рай!“ — рассказал Афонсу Коррейя клубному сайту „Транса“.

„До этого я рассказывал про жизнь на острове, здесь же всё совершенно другое. Это первый раз, когда я увидел снег, климат сильно отличается. Но я счастлив, потому что меня встретили очень тепло. Персонал, игроки — все были добры ко мне. Я очень рад, и это самое главное.

Я жду, когда снег растает. Оказалось, что я не люблю холод. Уже скучаю по солнцу. Но я адаптируюсь, это не будет абсолютно никакой проблемой“.

Как игрок Афонсу Коррейя описал себя так: „Я техничный футболист, мне нравится держать мяч, участвовать в игре. Я не самый быстрый, но физически силён. У меня хороший удар и хороший пас. Думаю, я могу принести пользу команде“.

Главный тренер „Транса“ Роман Кожуховский назвал португальского игрока важным дополнением. „Афонсу Коррейя — игрок, который подходит под наш стиль и наши принципы, он владеет всеми необходимыми качествами для современного игрока центра поля“, — похвалил Кожуховский.