Нарвский „Транс“ подписал португальского полузащитника: „Я впервые увидел снег и уже скучаю по солнцу“
Нарвский „Транс“ заключил двухлетний контракт с 23-летним португальским полузащитником Афонсу Коррейя, предусмотрев возможность продления еще на год.
Афонсу Коррейя, 23-летний португальский полузащитник, родился в 2001 году в Фуншале на острове Мадейра — родном городе Криштиану Роналду. Он прошел все этапы академии местного клуба „Маритиму“, выступая за команды различных возрастов, вплоть до U23 и „Маритиму B“. Летом 2024 года Коррейя защищал цвета португальского клуба „Помбал“.
Теперь полузащитник продолжит карьеру в нарвском „Трансе“, подписав контракт по схеме 2+1 (двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на один год). В эстонском клубе он выбрал футболку с символичным седьмым номером. Об этом сообщает официальный сайт нарвского клуба.
„Мой остров невероятно красив. Для меня это лучшее место в мире. Я люблю пляжи, песок. Это действительно рай!“ — рассказал Афонсу Коррейя клубному сайту „Транса“.
„До этого я рассказывал про жизнь на острове, здесь же всё совершенно другое. Это первый раз, когда я увидел снег, климат сильно отличается. Но я счастлив, потому что меня встретили очень тепло. Персонал, игроки — все были добры ко мне. Я очень рад, и это самое главное.
Я жду, когда снег растает. Оказалось, что я не люблю холод. Уже скучаю по солнцу. Но я адаптируюсь, это не будет абсолютно никакой проблемой“.
Как игрок Афонсу Коррейя описал себя так: „Я техничный футболист, мне нравится держать мяч, участвовать в игре. Я не самый быстрый, но физически силён. У меня хороший удар и хороший пас. Думаю, я могу принести пользу команде“.
Главный тренер „Транса“ Роман Кожуховский назвал португальского игрока важным дополнением. „Афонсу Коррейя — игрок, который подходит под наш стиль и наши принципы, он владеет всеми необходимыми качествами для современного игрока центра поля“, — похвалил Кожуховский.
На прошлой неделе нарвский „Транс“ объявил о заключении контракта с 20-летним эстонским левым защитником Александром Филатовым. Филатов родился в Таллинне и является воспитанником клуба „Легион“. В его карьере также значатся выступления за „Курессааре“, „Нымме Юнайтед“ и „Левадию“. В высшем дивизионе он провел два матча, а в первой лиге — более 90.
Кроме того, клуб объявил о подписании контракта с 26-летним украинским защитником Дмитрием Бондарем. Родом из Винницы, Бондарь начал свою карьеру в родной Украине, играя за донецкий „Металлург“, „BRW-VIK“, „Никополь“ и „Днепр“. В 2018 году он перебрался в Таджикистан, где защищал цвета „Худжанда“ и ЦСКА (Душанбе). После сезона в „Ниве“ из Винницы Дмитрий продолжил карьеру за рубежом и с 2022 года выступал за литовский „Нептунас“.
Бондарь также имеет опыт игры за юношеские и молодежные сборные Украины (U17, U18 и U19).