В Эстонии таможенные пошлины Дональда Трампа сильнее всего ударят по электронной промышленности

Решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады, а также 10-процентные пошлины на импорт товаров из Китая, потрясло финансовые рынки. Курс евро к доллару снизился из-за опасений, что Белый дом введет аналогичные тарифные пошлины и на импорт из Евросоюза.

Эксперты считают, что в этом случае самый сильный удар придется по Германии, а в Эстонии сильнее всего может пострадать электронная промышленность.

„США занимают шестое место среди торговых партнеров Эстонии, 5% – от общего объема экспорта товаров. Примерно треть того, что мы экспортируем в США, – это мобильные устройства, точнее, устройства 5G. Однако их доля в общем объеме экспорта товаров составляет всего 1,5%“, – сказал главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Эксперты считают, что в отношении Евросоюза могут быть введены 10-процентные пошлины, как и в отношении Китая. Здесь одним из аргументов в пользу не таких высоких пошлин, как для Мексики или Канады, выступают большие издержки на транспортировку товаров.

Трамп обещает начать торговую войну с ЕС

Вероятность масштабной торговой войны возникла на горизонте после того, как президент США Дональд Трамп заявил в пятницу вечером, что он „абсолютно точно“ введет тарифы на товары из ЕС.

„Собираюсь ли я ввести тарифы против Европейского союза? Вы хотите получить правдивый ответ или я должен дать вам политический ответ? Абсолютно точно“, - сказал он журналистам в Овальном кабинете.

„Европейский союз так ужасно с нами обошелся“, - добавил Трамп, повторив свое недовольство, которое он часто высказывал.

В последние месяцы Трамп угрожал развязать торговую войну с ЕС, написав в декабре в социальных сетях, что если блок не будет покупать больше американской нефти и газа, то это будут „ТАРИФЫ до конца!!!“

Однако его высказывания в пятницу стали первым подтверждением этого. Он не сказал, какими именно будут тарифы и на какие именно товары они будут введены, но заявил, что планирует „сделать что-то существенное“.

Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2023 году Евросоюз экспортировал в США товаров на 576,3 миллиарда долларов - почти 20 процентов от общего объема экспорта, что делает Америку вторым по величине торговым партнером ЕС.

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