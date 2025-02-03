Правда ли, что американский телеведущий назвал Зеленского маленьким шпинатом, когда в эфире показали данные о потерях ВСУ?
В январе 2025 года в соцсетях распространилось видео: ведущий прогноза погоды на канале ABC вместо карты замечает за своей спиной скриншот статьи о потерях ВСУ в войне и пытается шутить. Мы проверили достоверность этого ролика.
В 11-секундном ролике ведущий говорит, что ожидается похолодание и что это нормально после бури. В этот момент на экране вместо карты с метеоданными появляется статья BBC под заголовком „Более миллиона украинских солдат погибли за два года, утверждает Пентагон“, проиллюстрированная портретом президента Украины Владимира Зеленского. „Это не буря, это маленький шпинат“, — отреагировал ведущий, указав на экран. В Telegram-каналах это видео нередко сопровождалось комментарием: „Интереснее сам скрин. На нём Пентагон указывает на украинские потери. Может, это фото вывели и не случайно?“. Ролик распространили такие каналы, как „Россия сейчас • новости“ (208 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Кот Костян — официальный канал“ (78 000) и TarikNezalejko️️ (40 000), а также пользователи Facebook.
Скриншот новости, выведенной на экран, выглядит похоже на реальные публикации BBC, однако „Проверено“ не удалось найти подобной заметки на сайте британской медиакорпорации ни по заголовку, ни по имени предполагаемого автора Роберта Гринолла.
Кроме того, журналисты BBC (по всей вероятности, в соответствии с внутренними стандартами редакции) пишут число 1 000 000 словами, а не цифрами.
Выбор именно BBC для создания фальшивого скриншота не случаен — Британская вещательная корпорация пользуется авторитетом по всему миру, так что контент c её логотипом вызывает доверие даже у неподготовленных читателей. Именно поэтому, как ранее писало „Проверено“, создатели фейков особенно часто стилизуют свою продукцию под ролики или новости BBC.
С помощью обратного поиска по изображениям от Google „Проверено“ нашло оригинал видео, ставшего основой для вирусного ролика. Оказалось, что оно не имеет отношения к каналу ABC и было опубликовано ещё год назад. Это фрагмент прогноза погоды на американском региональном канале News12 New Jersey. 19 января 2024 года во время утреннего эфира редакторы по ошибке вывели на экран фотографию упаковки молодого шпината (baby spinach — именно это словосочетание Telegram-каналы ошибочно перевели как „маленький шпинат“), которая должна была иллюстрировать другую новость. Ведущий прогноза погоды Майк Риззо выложил видео забавного инцидента на своей странице в Instagram.
Отредактированное видео первым опубликовал Telegram-канал „Медведь“ 17 января 2025 года в 13:20 по московскому времени. Этот канал уже неоднократно был замечен в распространении фейковой информации, касающейся войны в Украине.
Таким образом, создатели завирусившегося ролика взяли реальное видео и отредактировали его, добавив скриншот несуществующей статьи о потерях украинской армии. Оригинальный ролик не имеет никакого отношения к войне в Украине — ведущий прогноза погоды действительно увидел на экране неожиданно появившуюся там фотографию упаковки шпината.
Итог: Фейк