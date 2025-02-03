Правда ли, что американский телеведущий назвал Зеленского маленьким шпинатом, когда в эфире показали данные о потерях ВСУ?

В 11-секундном ролике ведущий говорит, что ожидается похолодание и что это нормально после бури. В этот момент на экране вместо карты с метеоданными появляется статья BBC под заголовком „Более миллиона украинских солдат погибли за два года, утверждает Пентагон“, проиллюстрированная портретом президента Украины Владимира Зеленского. „Это не буря, это маленький шпинат“, — отреагировал ведущий, указав на экран. В Telegram-каналах это видео нередко сопровождалось комментарием: „Интереснее сам скрин. На нём Пентагон указывает на украинские потери. Может, это фото вывели и не случайно?“. Ролик распространили такие каналы, как „Россия сейчас • новости“ (208 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Кот Костян — официальный канал“ (78 000) и TarikNezalejko️️ (40 000), а также пользователи Facebook.

: : :

Скриншот новости, выведенной на экран, выглядит похоже на реальные публикации BBC, однако „Проверено“ не удалось найти подобной заметки на сайте британской медиакорпорации ни по заголовку, ни по имени предполагаемого автора Роберта Гринолла.

Кроме того, журналисты BBC (по всей вероятности, в соответствии с внутренними стандартами редакции) пишут число 1 000 000 словами, а не цифрами.

Выбор именно BBC для создания фальшивого скриншота не случаен — Британская вещательная корпорация пользуется авторитетом по всему миру, так что контент c её логотипом вызывает доверие даже у неподготовленных читателей. Именно поэтому, как ранее писало „Проверено“, создатели фейков особенно часто стилизуют свою продукцию под ролики или новости BBC.