ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1076-й день) | Трамп хочет получать из Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Россия в ночь на понедельник атаковала Украину 71 ударным беспилотником и дронами-имитаторами, из них 38 было сбито, а 25 не достигли цели, заявили Воздушные силы ВСУ.
Дроны, согласно сводке, сбивали в 10 регионах страны, в том числе Киевской. В результате атаки пострадали Сумская, Харьковская и Черкасская области.
Российские власти отчитались о 70 сбитых дронах. Минобороны России утверждает, что средства ПВО ночью перехватили и сбили 70 украинских беспилотников в нескольких регионах.
Как говорится в сообщении ведомства, 27 дронов было сбито в Ростовской области, 25 — в Волгоградской. Семь беспилотников было сбито в Астраханской области, пять в Воронежской, четыре в Белгородской и два — в Курской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял о массированной атаке дронов на регион и возгораниях на территории нефтеперерабатывающего завода.
Генштаб ВСУ заявил, что атаки на НПЗ в Волгограде и Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в ночь на 3 февраля осуществили подразделения Сил спецопераций ВСУ и СБУ. Оба предприятия производят топливо для российской армии, сказано в сообщении.
В аэропортах шести российских городов введены временные ограничения на полеты: Астрахань, Казань, Нижнекамск, Саратов, Ульяновск, Волгоград.
Трамп заявил о запланированных переговорах с Украиной и Россией. Президент США Дональд Трамп заявил, что у новой американской администрации запланированы консультации с Украиной и Россией, и соответствующие обсуждения, по его словам, идут „довольно хорошо“.
„У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти обсуждения на самом деле идут довольно хорошо“, — сказал Трамп журналистам, не вдаваясь в подробности.
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Утром 3 февраля в московском жилом комплексе „Алые паруса“ на Авиационной улице произошел взрыв. По сообщениям СМИ, погиб руководитель Федерации бокса самопровозглашенной ДНР и создатель батальона „Арбат“ Армен Саркисян. Подробнее читайте здесь.
Служба безопасности Украины называла Саркисяна криминальным авторитетом из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. По данным СБУ, с мая 2014 года Саркисян находится в международном розыске по подозрению в организации убийств в центре Киева.
Басманный суд Москвы заочно арестовал участниц группы Pussy Riot Марию Алехину, Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер, сообщает „Медиазона“. Их обвиняют в распространении „военных фейков“ группой лиц по политическим мотивам, уточняет издание, называя заочно арестованных участниками концертного тура Riot Days.
Президенты России и США могут встретиться в Объединенных Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии, со ссылкой на два источника, знакомых с ходом подготовки встречи, сообщает агентство Reuters. По информации этих источников, пожелавших сохранить анонимность, представители Кремля уже посетили обе страны, пишет агентство. Дональд Трамп и Владимир Путин заявляли о готовности к контактам, однако Кремль отрицает, что встреча двух президентов уже готовится.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила о резком росте числа задокументированных случаев казни украинских военных в российском плену. Об этом со ссылкой на доклад пишет „Интерфакс-Украина“. С конца августа 2024 года миссия зафиксировала 79 случаев таких казней в 24 отдельных инцидентах, в том числе только что сдавшихся в плен, раненых и безоружных военнослужащих. В предыдущем отчете, обнародованном в августе 2024 года, указывалось, что за весь предыдущий период войны были убиты 42 украинских пленных военнослужащих. Также миссия задокументировала казнь раненого и неспособного вести боевые действия российского военнослужащего украинскими вооруженными силами в 2024 году.
Трамп хочет получать из Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что хочет договориться с Украиной о поставках редкоземельных металлов — важного компонента электроники и других новых технологий — в обмен на американскую помощь.
„Мы думаем о сделке с Украиной, по которой они обеспечат то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами“, — цитирует реплику Трампа, беседовавшего с журналистами в Овальном кабинете, агентство AFP. Украина, по его словам, готова к подобной сделке.
В Кремле считают удар по интернату в Судже „чудовищной провокацией киевского режима“, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отказался отвечать на уточняющий вопрос журналиста о числе погибших в результате удара, заявив, что всю информацию об этом предоставляет министерство обороны. „Вы наверняка имели возможность ознакомиться с заявлением Минобороны РФ. Нам к этому нечего добавить“, — сказал Песков.
Здание бывшей школы-интерната в Судже, которая с августа оккупирована украинскими войсками, попало под удар 1 февраля. Генштаб ВСУ заявил, что его нанесли российские военные и что российская сторона знала, что в здании находятся „исключительно гражданские“. Погибли, по данным ВСУ, четыре человека.
Через несколько часов после удара в Минобороны России заявили, что его нанесли ВСУ — в российском военном ведомстве утверждали, что средства ПВО зафиксировали пуск украинских ракет из Сумской области.
Пока обе стороны не привели объективных доказательств в пользу своих версий.