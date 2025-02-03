ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1076-й день) | Трамп хочет получать из Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь

Россия в ночь на понедельник атаковала Украину 71 ударным беспилотником и дронами-имитаторами, из них 38 было сбито, а 25 не достигли цели, заявили Воздушные силы ВСУ.

Дроны, согласно сводке, сбивали в 10 регионах страны, в том числе Киевской. В результате атаки пострадали Сумская, Харьковская и Черкасская области.

Российские власти отчитались о 70 сбитых дронах. Минобороны России утверждает, что средства ПВО ночью перехватили и сбили 70 украинских беспилотников в нескольких регионах.

Как говорится в сообщении ведомства, 27 дронов было сбито в Ростовской области, 25 — в Волгоградской. Семь беспилотников было сбито в Астраханской области, пять в Воронежской, четыре в Белгородской и два — в Курской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял о массированной атаке дронов на регион и возгораниях на территории нефтеперерабатывающего завода.

Генштаб ВСУ заявил, что атаки на НПЗ в Волгограде и Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в ночь на 3 февраля осуществили подразделения Сил спецопераций ВСУ и СБУ. Оба предприятия производят топливо для российской армии, сказано в сообщении.

В аэропортах шести российских городов введены временные ограничения на полеты: Астрахань, Казань, Нижнекамск, Саратов, Ульяновск, Волгоград.

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„У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти обсуждения на самом деле идут довольно хорошо“, — сказал Трамп журналистам, не вдаваясь в подробности.

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