ВИДЕО | Кая Каллас: мы внимательно выслушали слова Трампа

„Мы внимательно выслушали их слова и, конечно, мы тоже готовимся“, - заверила Каллас.

„Ясно то, что в торговой войне не будет победителей. Если США начнут торговую войну, то тем, кто будет смеяться, будет Китай“, - добавила она.

Трамп обещает начать торговую войну с ЕС

Масштабная торговая война возникла на горизонте после того, как президент США Дональд Трамп заявил в пятницу вечером, что он „абсолютно точно“ введет тарифы на товары из ЕС.

„Собираюсь ли я ввести тарифы против Европейского союза? Вы хотите получить правдивый ответ или я должен дать вам политический ответ? Абсолютно точно“, - сказал он журналистам в Овальном кабинете.

„Европейский союз так ужасно с нами обошелся“, - добавил Трамп, повторив свое недовольство, которое он часто высказывал.

В последние месяцы Трамп угрожал развязать торговую войну с ЕС, написав в декабре в социальных сетях, что если блок не будет покупать больше американской нефти и газа, то это будут „ТАРИФЫ до конца!!!“

Однако его высказывания в пятницу стали первым подтверждением этого. Он не сказал, какими именно будут тарифы и на какие именно товары они будут введены, но заявил, что планирует „сделать что-то существенное“.

Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2023 году Евросоюз экспортировал в США товаров на 576,3 миллиарда долларов - почти 20 процентов от общего объема экспорта, что делает Америку вторым по величине торговым партнером ЕС.

В пятницу Трамп также объявил о 25-процентных тарифах на товары из соседних Канады и Мексики и 10-процентных на импорт из ключевого торгового партнера Китая, которые, по его словам, вступят в силу в субботу.

Трамп неоднократно угрожал тарифами, чтобы добиться своего, не стесняясь при этом разжигать торговые войны. В позапрошлые выходные Трамп одержал победу, заставив колумбийское правительство согласиться на депортацию мигрантов из США, пригрозив ввести чрезвычайные 25-процентные тарифы на все импортируемые из Колумбии товары.

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