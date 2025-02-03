Грузия решила отозвать свою делегацию из ПАСЕ

„Ожидаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы вернется к своим первостепенным ценностям, которые основаны на уважении демократии и суверенитета“, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании бюро законодательного органа.

29 января ПАСЕ приняла резолюцию о признании полномочий грузинской делегации с условием, что до апреля в стране будут назначены новые парламентские выборы и освобождены политзаключенные. До этого момента права грузинской делегации будут ограничены, а их полномочия пересмотрены в апреле.

После принятия этой резолюции глава делегации Тея Цулукиани объявила о прекращении участия Грузии в работе ПАСЕ. Цулукиани заявила, что сопровождающие резолюцию оговорки неприемлемы для Грузии. При этом страна остаётся членом Совета Европы. Возвращение к сотрудничеству возможно, если прекратится „давление“ и „шантаж“, подчеркнула Цулукиани.

Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству

Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире местного телевидения.

„Мы полностью открыты для сотрудничества с Советом Европы, в том числе с Генеральным секретарем“, – цитирует Кобахидзе сайт телеканала 1tv.ge.

Как отметил глава правительства, была достигнута договоренность с Генеральным секретарем по конкретным вопросам.

„У Парламентской ассамблеи все же нет большой нагрузки, но мы, естественно, остаемся членами Совета Европы. Мы готовы и полностью открыты для сотрудничества с Советом Европы, в том числе с Генеральным секретарем, который приезжал в Грузию, и с ним была достигнута договоренность по конкретным вопросам. Конечно же, мы продолжим сотрудничество с Советом Европы“, – заявил Ираклий Кобахидзе.

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