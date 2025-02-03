За рубежом
03.02.2025, 18:35

Грузия решила отозвать свою делегацию из ПАСЕ

 
RusDelfi
Зал заседаний ПАСЕ
Зал заседаний ПАСЕ
ФОТО: FREDERICK FLORIN | AFP / Scanpix

Грузия решила отозвать членов своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Члены грузинской делегации уже направили соответствующий запрос председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу, передает Радио Свободы.

„Ожидаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы вернется к своим первостепенным ценностям, которые основаны на уважении демократии и суверенитета“, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании бюро законодательного органа.

29 января ПАСЕ приняла резолюцию о признании полномочий грузинской делегации с условием, что до апреля в стране будут назначены новые парламентские выборы и освобождены политзаключенные. До этого момента права грузинской делегации будут ограничены, а их полномочия пересмотрены в апреле.

После принятия этой резолюции глава делегации Тея Цулукиани объявила о прекращении участия Грузии в работе ПАСЕ. Цулукиани заявила, что сопровождающие резолюцию оговорки неприемлемы для Грузии. При этом страна остаётся членом Совета Европы. Возвращение к сотрудничеству возможно, если прекратится „давление“ и „шантаж“, подчеркнула Цулукиани.

Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству

Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире местного телевидения.

„Мы полностью открыты для сотрудничества с Советом Европы, в том числе с Генеральным секретарем“, – цитирует Кобахидзе сайт телеканала 1tv.ge.

Как отметил глава правительства, была достигнута договоренность с Генеральным секретарем по конкретным вопросам.

„У Парламентской ассамблеи все же нет большой нагрузки, но мы, естественно, остаемся членами Совета Европы. Мы готовы и полностью открыты для сотрудничества с Советом Европы, в том числе с Генеральным секретарем, который приезжал в Грузию, и с ним была достигнута договоренность по конкретным вопросам. Конечно же, мы продолжим сотрудничество с Советом Европы“, – заявил Ираклий Кобахидзе.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии