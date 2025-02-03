Правда ли, что харьковская клиника предлагает получателям повесток удлинить линию жизни на ладони?

На скриншоте представлен предполагаемый диалог администрации харьковской клиники „Доктор Алекс“ с неким пользователем Viber. Мужчина, отправив фотографию своей ладони, сообщает, что получил повестку в армию, и изъявляет желание продлить линии жизни и судьбы. Представители клиники, проконсультировавшись с врачом, сообщают, что операция будет стоить 50 000 грн (около €1150. — Прим. ред.), после чего назначают клиенту время для оформления соответствующих документов. В некоторых публикациях фигурирует также скриншот объявления на русском языке о том, что 80% стоимости онлайн-консультации клиника перечисляет в ВСУ.Об этом написали некоторые русскоязычные СМИ („Лента новостей Харькова“, „Украина.ру“) и многочисленные Telegram-каналы, среди которых Voblya (142 000), „Шейх Тамир“ (133 000), Anton S Live (105 000), „Гаспарян“ (62 000) и Nina Vatt (45 000)

В хиромантии, оккультной системе гадания по кожному рельефу ладоней, особое место уделяется флексорным линиям — крупным складкам кожи, образующимся в местах сгиба ладони и между фалангами пальцев. По линии жизни, огибающей фалангу большого пальца, хироманты определяют, сколько человеку осталось жить, каков уровень его энергии, физической активности, а также состояние здоровья. Близкое по смыслу значение якобы несёт и линия судьбы, пересекающая ладонь вертикально посередине.

В начале 2010-х в Восточной Азии, где хиромантия очень популярна, получили распространение операции по корректировке флексорных линий. Рекламировавшие их клиники утверждали, что таким образом можно положительно повлиять на свою судьбу. По состоянию на конец 2024 года такие операции проводились и в России.