Правда ли, что харьковская клиника предлагает получателям повесток удлинить линию жизни на ладони?
В январе 2025 года по русскоязычному сегменту Сети распространился скриншот переписки представителей украинского медицинского центра с потенциальным клиентом. Мы проверили подлинность этой информации.
На скриншоте представлен предполагаемый диалог администрации харьковской клиники „Доктор Алекс“ с неким пользователем Viber. Мужчина, отправив фотографию своей ладони, сообщает, что получил повестку в армию, и изъявляет желание продлить линии жизни и судьбы. Представители клиники, проконсультировавшись с врачом, сообщают, что операция будет стоить 50 000 грн (около €1150. — Прим. ред.), после чего назначают клиенту время для оформления соответствующих документов. В некоторых публикациях фигурирует также скриншот объявления на русском языке о том, что 80% стоимости онлайн-консультации клиника перечисляет в ВСУ.Об этом написали некоторые русскоязычные СМИ („Лента новостей Харькова“, „Украина.ру“) и многочисленные Telegram-каналы, среди которых Voblya (142 000), „Шейх Тамир“ (133 000), Anton S Live (105 000), „Гаспарян“ (62 000) и Nina Vatt (45 000)
В хиромантии, оккультной системе гадания по кожному рельефу ладоней, особое место уделяется флексорным линиям — крупным складкам кожи, образующимся в местах сгиба ладони и между фалангами пальцев. По линии жизни, огибающей фалангу большого пальца, хироманты определяют, сколько человеку осталось жить, каков уровень его энергии, физической активности, а также состояние здоровья. Близкое по смыслу значение якобы несёт и линия судьбы, пересекающая ладонь вертикально посередине.
В начале 2010-х в Восточной Азии, где хиромантия очень популярна, получили распространение операции по корректировке флексорных линий. Рекламировавшие их клиники утверждали, что таким образом можно положительно повлиять на свою судьбу. По состоянию на конец 2024 года такие операции проводились и в России.
Действительно, в Харькове существует частная клиника „Доктор Алекс“, логотип и один из адресов которой (ул. Григория Сковороды, 30б) совпадают с представленными на вирусном скриншоте. Однако в списках услуг пластической и кистевой хирургии не значится операция по корректировке флексорных линий. Кроме того, специалисты по обеим областям, как видно из расписания, работают по второму адресу — ул. Воробьёва, 4, причём до 15:00, так что оформление визита к ним ровно в 19:00 выглядит странно. Также „Проверено“ не нашло на сайте и в соцсетях клиники сведений о перечислении 80% дохода от онлайн-консультаций в пользу ВСУ.
„Проверено“ обратилось за разъяснениями в „Доктор Алекс“. Там ответили, что практикуют классическую медицину, а представленная на вирусном скриншоте информация — мошеннического характера, не имеющая отношения к услугам, предоставляемым в клинике. Кроме того, там отметили, что у клиники нет вайбера, подписанного как на скриншоте.
Таким образом, все данные говорят о том, что рассматриваемая информация — фейк. Вирусный скриншот распространяли исключительно российские и пророссийские аккаунты — в самой Украине он не циркулировал. По данным сервиса TGStat, первым эту информацию опубликовал 14 января в 16:54 по московскому времени Telegram-канал „Укропский фреш“. Он неоднократно фигурировал в разборах „Проверено“ как первоисточник дезинформации об Украине.
Итог: Фейк