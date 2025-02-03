Готовы ли магазины Maxima к отключению электричества? Торговая сеть прокомментировала ситуацию

В ситуации, когда государство мобилизует свое военные силы и полицию для обеспечения охраны необходимых для функционирования государства стратегических объектов, столь же важно, чтобы и продуктовые магазины, где мы привыкли покупать в любых обстоятельствах продукты питания, были готовы к кризису с электроснабжением. Если сеть государственных кризисных магазинов будет готова к конце 2026 года, то Maxima уже предприняла шаги по повышению готовности своих магазинов, отмечает тоговая сеть.

22 магазина Maxima по всей Эстонии снабжены резервными генераторами и готовы в случае отключения электроэнергии плавно на них переключиться. С помощью генераторов и достаточного запаса топлива в случае необходимости будет обеспечена подача электричества для работы магазинов в течение нескольких дней.

„В основе любого успешного реагирования на кризис является тщательно продуманный план. В последние годы нас затронули ряд различных событий — начиная от пандемии COVID и связанных с цепочками поставок кризисов, до финансового кризиса и военной агрессии. Мы разработали детальные планы действий, чтобы справится с этими ситуациями, и уверены, что сможем обслужить наших клиентов наилучшим образом и в сложных ситуациях“, - говорит Роландас Слежас, руководитель по развитию и обслуживанию недвижимости Maxima, а также глава кризисной комиссии предприятия.

Помимо потенциальных рисков, связанных с электроснабжением, Maxima изучила и ряд других рисков, которые потенциально могут повлиять не деятельность предприятия — от стихийных бедствий и кризисов в цепочке поставок до радиационных рисков. Для всех картографированных рисков компания разработала конкретный, детальный план действий, который периодически обновляется.

Maxima в ходе моделирования проиграла также ситуацию по обеспечению безопасности своих работников и обслуживанию клиентов в случае, когда пропадает электричество или возникает, например, потребность в укрытии.

В случае кризиса общественность будет проинформирована о местонахождении кризисных магазинов Maxima через средства массовой информации, а клиенты, подписанные на программу лояльности — по электронной почте и SMS.

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