Власти предупреждают о приближающемся к Эстонии птичьем гриппе

По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных PTA Олева Калда, ситуация в Европе вызывает серьезную озабоченность. „В прошлую среду Литва сообщила о вспышке птичьего гриппа на предприятии, где содержится около 250 000 несушек. В Польше на прошлой неделе были зафиксированы уже восемь вспышек птичьего гриппа, затронувших около 400 000 домашних птиц. Также Финляндия сообщила о случае птичьего гриппа у галки, найденной в Турку“, - привёл Калда тревожные примеры.

По оценке PTA, эстонским птицеводам необходимо быть особенно внимательными и соблюдать действующие ограничения. „Напоминаем, что для уменьшения риска заражения необходимо обеспечить, чтобы домашние птицы не контактировали с дикими птицами и материалом, который может быть источником инфекции“, - объяснил Калда.

Калда подчеркнул, что PTA все еще ожидает сообщения о найденных мертвых диких птицах. „Очень важно проводить мониторинг на местах. Это позволяет своевременно выявить заболевание и при необходимости принять дополнительные защитные меры“, - добавил Калда.

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