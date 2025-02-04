„Рассуждают и рассусоливают". Почему в фильме „Секс“ нет секса?

И вот они все, собственно, на протяжении двух часов на эти темы общаются. Друг с другом, со своими женами (особенно важно тут общение трубочиста со своей женой в попытке решить, был ли его секс с мужчиной изменой, с учетом того, что он немедленно ей обо всем рассказал), перекрестно, с докторами, вдоль и поперек. Похоже это, если вот уж совсем заморочиться в поиске аналогий, на небезызвестные фильмы Квартета И, только как будто не для юмора снятые. Хотя „Секс“ и анонсирован как комедия, комичного, как мне кажется там разве только то, что все эти обсуждения и переливания из пустого в порожнее, как изначально ясно, не приведут ни к чему. И вот эта странная убежденность трубочиста, что если про измену тут же побежать и доложить своему постоянному партнеру, то она автоматически перестает быть изменой. Ну и финальная сцена, в которой бизнесмен посвящает нас в тайны своего прекрасного хобби – он поет в церковном хоре песни религиозной тематики. Но в современном церковном хоре, без догматов, но с хореографией. И юмор этих нескольких моментов – он очень тонкий, на грани отсутствия, но при этом все равно ощущается, что он есть, что у режиссера была какая-то фига в кармане или язык за щекой, и мы видим, что что-то там топорщится, но толком не можем разглядеть, а язык ли это, собственно.