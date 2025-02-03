„Левадия“ вернула в свои ряды ганского форварда, забивавшего шедевры

Эрнест Аджири впервые присоединился к „Левадии“ зимой 2021 года. До этого он играл в академии родного клуба Right to Dream, а затем перешел в молодежную систему английского „Манчестер Сити“. В период с 2016 по 2018 год он играл на правах аренды за норвежский клуб „Волеренга“. В сезоне 2018/2019 выступал за бельгийский „Роял Юнион Тюбиз-Брен“, а в следующем сезоне продолжил карьеру в кипрском клубе „Эносис“ Паралимни.

Эрнест Аджири, ставший важным игроком „Левадии“, провел 66 матчей в Премиум лиге, забив 20 голов, два из которых стали настоящими шедеврами на стадионе „А. Ле Кок Арена“. Он также завоевал все три трофея в Эстонии. Летом 2023 года Аджири подписал контракт с датским клубом высшей лиги „Раннерс“, где провел 24 матча и забил два гола. В дополнение, он находился в аренде в клубе „Колдинг Идрэтс Форенинг“, играющем в первой лиге Дании. Теперь Эрнест возвращается в „Левадию“ на условиях аренды до конца сезона.

„Приятно вернуться в ’Левадию’! Я решил вернуться сюда на правах аренды, потому что знаю игроков и персонал. С нетерпением жду своего четвертого сезона в ’Левадии’, ведь цель на этот год — выиграть лигу и пройти как можно дальше в квалификациях еврокубков!“ — поделился своими впечатлениями Эрнест Аджири в интервью клубной пресс-службе.

„Добро пожаловать домой, Аджири! Прежде всего, хочу поблагодарить клуб ’Раннерс’ за профессиональное сотрудничество. Я очень рад, что мы вернули этого ценного игрока в наши ряды. Желаю Эрнесту и команде удачи в предстоящем сезоне!“ — отметил президент „Левадии“ Виктор Левада.

В настоящее время „Левадия“ проводит сборы в Испании, готовясь к предстоящим матчам. Перед čуперкубковым поединком с „Нымме Калю“ 22 февраля команда проведет четыре товарищеских матча: 5 февраля встретится с дублем „Валенсии“ (4-й дивизион Испании), 9 февраля — с „Кривбассом“ (высшая лига Украины), 11 февраля — с дублем „Вильярреала“ (3-й дивизион Испании), а 13 февраля — с „Эркулесом“ (3-й дивизион Испании). Старт чемпионата Эстонии запланирован на 28 февраля, когда „Левадия“ сыграет с „Харью“.

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