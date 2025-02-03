03.02.2025, 20:13
ФОТО И ВИДЕО | Минувшей ночью сгорел склад украинского ресторана Faina Ukraina – полиция не исключает поджог
ФОТО: | Erakogu
Сегодня около 11:30 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Кунда (Ляэне-Вирумаа) на улице Ляхта, минувшей ночью сгорел гараж, в котором хранилось имущество Faina Ukraina, в том числе мебель и техника.
Спасатели и полицейские уже провели на месте первоначальные следственные действия, и на основании собранных доказательств допускают, что это мог быть поджог.
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