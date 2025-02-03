ЧП и криминал
03.02.2025, 20:13

ФОТО И ВИДЕО | Минувшей ночью сгорел склад украинского ресторана Faina Ukraina – полиция не исключает поджог

 
Склад Faina Ukraina
Склад Faina Ukraina
ФОТО: Facebook: Faina Ukraina | Erakogu

Сегодня около 11:30 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Кунда (Ляэне-Вирумаа) на улице Ляхта, минувшей ночью сгорел гараж, в котором хранилось имущество Faina Ukraina, в том числе мебель и техника.

Спасатели и полицейские уже провели на месте первоначальные следственные действия, и на основании собранных доказательств допускают, что это мог быть поджог.

Как сообщил RusDelfi оперативный руководитель Идаской префектуры Райнет Юусе, по предварительной оценке владельца, ущерб превышает 18 000 евро.

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