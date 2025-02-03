Запрет на въезд в Эстонию и Шенгенскую зону. Что случилось на погранпункте в Нарве в прошедшие выходные
На пограничном пункте в Нарве в прошедшие выходные четыре иностранца не смогли попасть в Эстонию, а двум отправляющимся в Россию людям из-за нарушения визовых законов запретили на время въезд в страны Шенгена.
31 января пограничники при проверке документов у выезжающего гражданина России обнаружили, что он нелегально находился в Эстонии 2 166 дней. Ему выдали предписание покинуть страну и запретили въезд в Шенгенскую зону в течение трех лет. На следующий день, 1 февраля, пограничники при проверке документов у гражданина Кыргызстана обнаружили, что он незаконно находится в Эстонии в течение двух дней. Ему также было выдано предписание покинуть страну и выписан запрет на въезд в Шенгенскую зону на один год.
В прошедшие выходные пограничники в Нарве не пустили в Эстонию двух граждан Украины, по одному гражданину Молдовы и Армении. Причинами стали отсутствие у них необходимых документов, неясные показания о цели приезда и отсутствие финансовых средств.