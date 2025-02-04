Lux Express: Все маршруты продолжают работу согласно расписанию, компания покрывает расходы пассажирам, попавшим в аварию

„Тест не выявил наличия алкоголя“

„Пассажиры, не доставленные в больницу, покинули место происшествия на организованном для них транспорте. Lux Express покрывает все расходы, связанные с проездом до пункта назначения (Санкт-Петербург)“, — сообщил член правления Lux Express в Эстонии.

Также представитель компании заверил, что перед началом смены водитель прошел стандартный медицинский осмотр, включавший тест на алкоголь. Тест не выявил наличия алкоголя.

Сейчас все маршруты Lux Express продолжают работу согласно расписанию.

„Сообщить о возможной опасности по номеру 112“

„Дорожные условия на зимних трассах остаются сложными и непредсказуемыми, поэтому всех водителей, в том числе и водителей пассажирских автобусов, мы призываем соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными. Соблюдайте дистанцию и не отвлекайтесь от управления транспортным средством“, – комментирует руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Никита Головин.

Если пассажиры рейсового автобуса видят, что водитель совершает нарушение – едет с превышением скорости или совершает опасные маневры – у них есть полное право сделать водителю замечание. Если на это не последует реакции, то стоит сообщить о возможной опасности по номеру 112. Те же рекомендации остаются для водителей других автомобилей, которые видят на дороге автобус, стиль езды которого вызывает вопросы. Как раз благодаря таким звонкам и вмешательству начинаются изменения в лучшую сторону в культуре вождения.

„Погибли два пассажира“

2 февраля рейсовый автобус Lux Express попал в серьезную дорожную аварию в России. Происшествие произошло в 15 км от Ивангорода в направлении Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, автобус столкнулся со снегоуборочной машиной. Официальной информации о причинах аварии на данный момент нет.