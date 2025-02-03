ВИДЕО | Сколько будет получать президент Эстонии в этом году? Почему автоналог на дорогой McLaren меньше, чем на старый Nissan? Из-за чего празднование китайского Нового года в Кохтла-Ярве обернулось скандалом? Главные новости за неделю

Недавний рейс Хельсинки-Таллинн закончился дракой пассажиров

С 1 апреля этого года поднимутся пенсии и зарплаты чиновников

А вместе с ними и зарплаты высших госслужащих. Средняя пенсия в Эстонии вырастет на 44 евро и составит 818 евро. А вот зарплаты чиновников вас точно не оставят равнодушными! Самая высокая заработная плата будет у нескольких человек: у президента Эстонии Алара Кариса, у спикера Рийгикогу Лаури Хуссар а и председателя Государственного суда Виллу Кыве. Их зарплата составит 9720 евро брутто в месяц, а вот премьер-министр Кристен Михал с первого апреля будет получать 9007 евро в месяц. Интересно, что Зарплаты высших государственных служащих повышаются аналогично пенсиям, правда эти суммы совсем разные. Повышение зависит от двух вещей: на 20% – от того, насколько выросли цены за год, и на 80% – от того, сколько денег поступило в пенсионный фонд от налогов. В итоге зарплаты чиновников и пенсии вырастут примерно на 6% процентов. Однако разница с прошлыми годами только в том, что в декабре 2023 года коалиция решила замедлить рост зарплат некоторых госслужащих. До 2028 года их зарплата будет расти в два раза медленнее, чем обычно, но потом им добавят всю недополученную сумму.

Как рассчитывается автоналог?

Многие владельцы автомобилей уже получили оповещение от налогового департамента. Автоналог можно выплатить двумя частями: не менее 50% до 16 июня, а оставшуюся сумму – до 15 декабря. Нововведение в налоговой системе продолжает вызывать кучу вопросов у жителей Эстонии. Например, наш читатель задал нам вопрос: почему его обязали выплатить годовой налог за машину, которую он продал в январе? К сожалению для прежнего владельца автомобиля и к счастью для нового, действительно, бывший владелец обязан уплатить данный налог, так как налогово-таможенный департамент рассылал уведомления владельцам автомобилей по данным на 1 января. Если машину продали после этой даты, налог за 2025 год всё равно должен платить прежний владелец, а не новый. И по закону нельзя вернуть налог или уменьшить его сумму, если сменился владелец автомобиля. Возникают вопросы и о том, как рассчитывается сумма автоналога. Например, почему налог на дорогой McLaren меньше, чем на старый Nissan? За Nissan Navara, который стоит 9000 евро, нужно заплатить 690 евро налога, а за McLaren стоимостью 145 000 евро — всего 559 евро. Оказывается, что налог зависит от массы машины и выбросов CO2. Масса Nissan Navara чуть более трех тонн, поэтому за вес к налогу прибавляется 400 евро. У McLaren масса составляет одну тонну и 769 килограммов, то есть меньше на 2 тонны, поэтому доплаты за вес тут нет. Однако за выбросы CO2 владелец McLaren платит чуть больше, но этого недостаточно, чтобы компенсировать разницу. И возраст Nissan также никак не снижает сумму налога. Вот почему налог на McLaren получается ниже, чем на старый Nissan. И, конечно же, автоналог, как и ожидалось, ударил по эстонскому автомобильному рынку с невероятной силой — если к концу прошлого года количество продаж автомобилей резко возросло, то количество регистраций за первые три недели января сократилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Однако, машины все еще продаются и покупаются, несмотря на нововведение. Лидером рынка остается Toyota, далее следуют Škoda и Volkswagen.