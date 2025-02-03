ВИДЕО | Сколько будет получать президент Эстонии в этом году? Почему автоналог на дорогой McLaren меньше, чем на старый Nissan? Из-за чего празднование китайского Нового года в Кохтла-Ярве обернулось скандалом? Главные новости за неделю(3)
В новом выпуске „Новостного дозора“: узнаем, как изменится зарплата президента Эстонии и других чиновников с 1 апреля и что произошло на борту самолета Finnair. А также разберемся, почему налог на дорогой McLaren меньше, чем на старый Nissan. Об этом и многом другом – в нашем видео!
Недавний рейс Хельсинки-Таллинн закончился дракой пассажиров
Пассажиры самолета авиакомпании Finnair устроили массовую драку прямо во время полета. Один из наших читателей рассказал, что в драке участвовали около семи человек, вероятнее всего, эстонцы и, судя по всему, все они были пьяны. Экипаж самолета вызвал полицию, и дебоширов прямо из самолета встречал большой наряд служителей порядка. Они проверили данные задержанных мужчин и после всех необходимых юридических процедур разрешили им вернуться домой. Представители аэропорта подтвердили произошедшее, но комментировать детали отказались. Из-за чего началась драка? Были ли мужчины пьяны? Остается неизвестным. Представитель авиакомпании Finnair сослался на защиту персональных данных и отказался комментировать подробности.
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С 1 апреля этого года поднимутся пенсии и зарплаты чиновников
А вместе с ними и зарплаты высших госслужащих. Средняя пенсия в Эстонии вырастет на 44 евро и составит 818 евро. А вот зарплаты чиновников вас точно не оставят равнодушными! Самая высокая заработная плата будет у нескольких человек: у президента Эстонии Алара Кариса, у спикера Рийгикогу Лаури Хуссара и председателя Государственного суда Виллу Кыве. Их зарплата составит 9720 евро брутто в месяц, а вот премьер-министр Кристен Михал с первого апреля будет получать 9007 евро в месяц. Интересно, что Зарплаты высших государственных служащих повышаются аналогично пенсиям, правда эти суммы совсем разные. Повышение зависит от двух вещей: на 20% – от того, насколько выросли цены за год, и на 80% – от того, сколько денег поступило в пенсионный фонд от налогов. В итоге зарплаты чиновников и пенсии вырастут примерно на 6% процентов. Однако разница с прошлыми годами только в том, что в декабре 2023 года коалиция решила замедлить рост зарплат некоторых госслужащих. До 2028 года их зарплата будет расти в два раза медленнее, чем обычно, но потом им добавят всю недополученную сумму.
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Как рассчитывается автоналог?
Многие владельцы автомобилей уже получили оповещение от налогового департамента. Автоналог можно выплатить двумя частями: не менее 50% до 16 июня, а оставшуюся сумму – до 15 декабря. Нововведение в налоговой системе продолжает вызывать кучу вопросов у жителей Эстонии. Например, наш читатель задал нам вопрос: почему его обязали выплатить годовой налог за машину, которую он продал в январе? К сожалению для прежнего владельца автомобиля и к счастью для нового, действительно, бывший владелец обязан уплатить данный налог, так как налогово-таможенный департамент рассылал уведомления владельцам автомобилей по данным на 1 января. Если машину продали после этой даты, налог за 2025 год всё равно должен платить прежний владелец, а не новый. И по закону нельзя вернуть налог или уменьшить его сумму, если сменился владелец автомобиля. Возникают вопросы и о том, как рассчитывается сумма автоналога. Например, почему налог на дорогой McLaren меньше, чем на старый Nissan? За Nissan Navara, который стоит 9000 евро, нужно заплатить 690 евро налога, а за McLaren стоимостью 145 000 евро — всего 559 евро. Оказывается, что налог зависит от массы машины и выбросов CO2. Масса Nissan Navara чуть более трех тонн, поэтому за вес к налогу прибавляется 400 евро. У McLaren масса составляет одну тонну и 769 килограммов, то есть меньше на 2 тонны, поэтому доплаты за вес тут нет. Однако за выбросы CO2 владелец McLaren платит чуть больше, но этого недостаточно, чтобы компенсировать разницу. И возраст Nissan также никак не снижает сумму налога. Вот почему налог на McLaren получается ниже, чем на старый Nissan. И, конечно же, автоналог, как и ожидалось, ударил по эстонскому автомобильному рынку с невероятной силой — если к концу прошлого года количество продаж автомобилей резко возросло, то количество регистраций за первые три недели января сократилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Однако, машины все еще продаются и покупаются, несмотря на нововведение. Лидером рынка остается Toyota, далее следуют Škoda и Volkswagen.
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Карта мест, связанных с Холокостом в Эстонии
В конце января мир отмечал важную дату - 80 лет с того дня, как были открыты ворота лагеря смерти Аушвиц в Польше, где погибли больше миллиона человек. Тогда мир увидел то, что невозможно описать словами: тысячи изможденных людей, горы обуви и очков, печи крематория. 27 января, в день освобождения узников Аушвица, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Может показаться, что трагедия происходила далеко от нас, но это не так. Холокост в Эстонии довольно подробно описан историками. Известны в общих чертах места казней и трудовых лагерей, но до недавнего времени найти эти места было очень сложно. Чтобы восполнить этот пробел, студенты и магистранты Таллиннского университета создали интерактивное приложение-карту мест Холокоста. Для этого были сфотографированы все известные места заключения и расcтрелов. Многие из этих мест забыты, заросли лесом и нигде не отмечены. Участникам проекта пришлось активно работать в архивах, общаться с местным краеведами, лесниками и другими специалистами. В приложении, кроме фотографий также есть информация о событиях Холокоста, которые произошли в этих местах. Карту можно найти по этой ссылке: holokaustitahised.ee.
Читайте также большое историческое расследование издания Eesti Ekspress о том, как простой портовый рабочий без среднего образования, которого в детстве бросила мать, стал важной фигурой в нацистских концлагерях на северо-востоке Эстонии: Чудовище из Кивиыли: как простой рабочий превратился в мучителя и убийцу. Жизнь и смерть в эстонских концлагерях
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Отключение электросетей стран Балтии от российской электросистемы: паниковать или нет?
8-9 февраля произойдет отключение электросетей стран Балтии от российской электросистемы. В подъездах многоквартирных домов в Эстонии стали появляться объявления, в которых говорится о том, что в те дни, когда будет проходить отключение от российской системы, возможны отключения электричества, и никто не знает, как долго его не будет. В сообщении говорится о том, что к отключениям необходимо подготовиться и иметь недельные запасы воды, продуктов, готовой еды, лекарств, следует также запастись свечами, зарядными устройствами и наличными деньгами. В сообщении также упоминается сайт olevalmis.ee, где есть информация о том, как действовать в кризисных ситуациях. Но, по мнению Elering, причин для паники нет. Согласно информации на их сайте, переход на новую энергосистему пройдет незаметно для обычных потребителей – электричество будет подаваться в обычном режиме, без перебоев. Министр климата Йоко Алендер также заверила, что лампочки мигать не будут и приборы не выйдут из строя. Хотя любые крупные изменения в энергосистеме несут технические риски, все сценарии учтены, и есть четкие планы действий на случай сбоев.
Еще больше подробностей об отключении Эстонии от российской энергосистемы читайте здесь:
Через 10 дней Эстония отключится от российской энергосистемы. Больницы и школы готовятся к возможным отключениям электроэнергии
Через неделю мы откроем новую страницу в истории страны. Что означает выход из российского частотного диапазона?
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Как маленькие дети убегают из детсадов и школ
22 января около 10 часов утра полиция получила сообщение о четырёхлетнем ребенке, пропавшем из детского сада Ojake в Пыхья-Таллинне. Патруль выехал на вызов, но уже через 4 минуты им сообщили, что ребенок найден, и с ним все в порядке. Маленького беглеца нашли всего в 150 метрах от детского сада. Директор садика Наталья Якушкина рассказала, что ситуация быстро разрешилась, после того, как руководство срочно связалось с матерью ребенка. Мама попросила не увольнять воспитателя, которому в итоге просто вынесли предупреждение. Подобный случай произошел в декабре в Тарту, когда из детского сада на улице Крейцвальди ушли трое детей в возрасте пяти-семи лет. После того как дети пропали, полиция совместно с воспитателями и родителями организовала поиски, и вскоре детей нашли у одного из них дома на улице Эха. Еще один случай произошел в Таллинне на прошлой неделе, когда 7-летний мальчик по имени Йоханнес не вернулся домой из школы. Его мать сообщила в полицию, что уроки у ребенка закончились в 12 часов, но домой он так и не пришел. Телефон Йоханнес с собой не взял. Полиция организовала поиски в районе Мустамяэ, где мальчик живет и учится. Позднее выяснилось, что он был у своего друга и заигрался в компьютерные игры и поэтому не вернулся домой вовремя. Вскоре его нашли, и с ним все было в порядке. Эти случаи еще раз подчеркивают, насколько важно следить за безопасностью детей в образовательных учреждениях и контролировать, где они находятся.
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Празднование Китайского нового года в Кохтла-Ярве закончилось скандалом
На прошлой неделе в Центре культуры Кохтла-Ярве отметили китайский Новый год, после чего разразился скандал! 26 января в Кохтла-Ярве в Эстонии прошел праздник по случаю китайского Нового года. Это мероприятие было организовано посольством Китая, и его поддержали местные социал-демократы — депутат Эдуард Одинец и мэр города Анри Касело. Однако не все политики одобрили такую инициативу. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс считает, что таких событий, как это празднование, можно было бы избежать, если бы были прописаны четкие правила для эстонско-китайских отношений. А министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что такие правила уже существуют, и Эстония имеет четкую политику по отношению к Китаю. Он объяснил, что Китай — авторитарная страна, и важно понимать, что он может искать выгоду, организуя такие культурные мероприятия. Министр также добавил, что политики могут выбирать сами, участвовать ли им в таких событиях, но посоветовал не делать этого в случае, если мероприятия полностью финансируются Китаем. Пресс-секретарь КаПо, Марта Тууль, сказала, что Китай активно организует культурные события, чтобы восстановить свою репутацию. Она ухудшилась в том числе потому, что Китай поддержал Россию в войне против Украины и выражает антизападную позицию. По словам Тууль, такие культурные мероприятия — это не просто праздники, а способ Китая распространять свои политические идеи по важным вопросам. Мэр Кохтла-Ярве, Анри Касело, в свою очередь сказал, что праздник был возможностью больше узнать о китайской культуре, а не о политике. Он добавил, что Год Змеи — это символ мудрости и перемен, и что такие праздники могут помочь в создании мира и прекращении конфликтов.
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