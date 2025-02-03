За рубежом
03.02.2025, 16:53

DELFI В БРЮССЕЛЕ | Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо: уверен, что мирные переговоры России с Украиной начнутся весной

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо перед поездкой в Брюссель побывал в Таллинне.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо перед поездкой в Брюссель побывал в Таллинне.
ФОТО: EPA | Scanpix

В вопросе поддержки Украины и санкций против России Евросоюз и возглавляемое Дональдом Трампом правительство США занимают единую позицию, подчеркнул Петтери Орпо.

В Брюсселе началась неформальная встреча глав государств и правительств стран Евросоюза, посвященная обороне Европы и поддержке Украины. Вчера премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время своего пребывания в Таллинне сказал Delfi, что уровень саммита и решений, которые будут приняты по итогам встречи, должны быть высокими.

„Нам известно, какое сложное положение на фронте. Уверен, что мирные переговоры начнутся весной. Сейчас самое время укрепить поддержку Украины со стороны Европы и позицию Украины за столом переговоров“, — сказал Орпо.

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