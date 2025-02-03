03.02.2025, 16:53
DELFI В БРЮССЕЛЕ | Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо: уверен, что мирные переговоры России с Украиной начнутся весной(11)
ФОТО: | Scanpix
В вопросе поддержки Украины и санкций против России Евросоюз и возглавляемое Дональдом Трампом правительство США занимают единую позицию, подчеркнул Петтери Орпо.
В Брюсселе началась неформальная встреча глав государств и правительств стран Евросоюза, посвященная обороне Европы и поддержке Украины. Вчера премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время своего пребывания в Таллинне сказал Delfi, что уровень саммита и решений, которые будут приняты по итогам встречи, должны быть высокими.
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