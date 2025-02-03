DELFI В БРЮССЕЛЕ | Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо: уверен, что мирные переговоры России с Украиной начнутся весной

В Брюсселе началась неформальная встреча глав государств и правительств стран Евросоюза, посвященная обороне Европы и поддержке Украины. Вчера премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время своего пребывания в Таллинне сказал Delfi, что уровень саммита и решений, которые будут приняты по итогам встречи, должны быть высокими.