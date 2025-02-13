Экономика
13.02.2025, 07:00

За 34 дня больничного получила 168 евро: как выжить на крошечную компенсацию по болезни и в каком случае стоит заподозрить ошибку?

 
Анна Тамм
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

На прошлой неделе 20-летняя жительница Таллинна Мария столкнулась с ситуацией, которая ее сильно удивила. Из-за болезни девушке пришлось оставить работу на месяц, оформив на это время больничный. Когда же пришло время зарплаты, девушка увидела сумму в 168 евро. Мария работает на полную ставку, зарабатывает 1500 евро в месяц, поэтому такая компенсация повергла в шок - как выживать на такие деньги, если аренда квартиры стоит 430 евро/месяц?

Позже Мария выяснила, что произошла ошибка. Однако финальная сумма хоть и оказалась больше, не сильно порадовала. В итоге за месяц больничного Марии выплатили 320 евро.

„70% они платят от зарплаты или нет - я тоже уже не знаю. Разные сайты пишут разную информацию. Разбираться тоже не хочу. Нет сил и нет времени. На этот больничный наложилась куча новых проблем, которые требуют быстрого решения. 320 значит 320. Но очень обижает сам факт, что люди должны так жить“, - говорит Мария.

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