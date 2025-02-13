За 34 дня больничного получила 168 евро: как выжить на крошечную компенсацию по болезни и в каком случае стоит заподозрить ошибку?

Позже Мария выяснила, что произошла ошибка. Однако финальная сумма хоть и оказалась больше, не сильно порадовала. В итоге за месяц больничного Марии выплатили 320 евро.

„70% они платят от зарплаты или нет - я тоже уже не знаю. Разные сайты пишут разную информацию. Разбираться тоже не хочу. Нет сил и нет времени. На этот больничный наложилась куча новых проблем, которые требуют быстрого решения. 320 значит 320. Но очень обижает сам факт, что люди должны так жить“, - говорит Мария.