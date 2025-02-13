13.02.2025, 07:00
За 34 дня больничного получила 168 евро: как выжить на крошечную компенсацию по болезни и в каком случае стоит заподозрить ошибку?
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе 20-летняя жительница Таллинна Мария столкнулась с ситуацией, которая ее сильно удивила. Из-за болезни девушке пришлось оставить работу на месяц, оформив на это время больничный. Когда же пришло время зарплаты, девушка увидела сумму в 168 евро. Мария работает на полную ставку, зарабатывает 1500 евро в месяц, поэтому такая компенсация повергла в шок - как выживать на такие деньги, если аренда квартиры стоит 430 евро/месяц?
Позже Мария выяснила, что произошла ошибка. Однако финальная сумма хоть и оказалась больше, не сильно порадовала. В итоге за месяц больничного Марии выплатили 320 евро.
Уже подписаны?