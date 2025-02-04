04.02.2025, 09:45
ФОТО | После массового полицейского рейда был арестован хозяин известного стриптиз-клуба(4)
В Тарту в ночь на субботу более 30 полицейских провели обыски в расположенных в центре города стриптиз-клубах Diamond и Sapphire. Собственник первого из них, Артур Капаев, имеющий колоритное прошлое, к настоящему времени взят под стражу.
Комментарий прокуратуры в лице пресс-секретаря Лисанны Мяннилаан был лаконичным: „Полиция выдвинула подозрение против 39-летнего мужчины, и для сбора доказательств по подозрению были проведены обыски в двух тартуских увеселительных заведениях. Вчера прокуратура обратилась в Тартуский уездный суд с ходатайством об аресте подозреваемого, и с санкции суда он поначалу взят под стражу на срок до двух месяцев“.
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