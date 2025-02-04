ФОТО | После массового полицейского рейда был арестован хозяин известного стриптиз-клуба

Комментарий прокуратуры в лице пресс-секретаря Лисанны Мяннилаан был лаконичным: „Полиция выдвинула подозрение против 39-летнего мужчины, и для сбора доказательств по подозрению были проведены обыски в двух тартуских увеселительных заведениях. Вчера прокуратура обратилась в Тартуский уездный суд с ходатайством об аресте подозреваемого, и с санкции суда он поначалу взят под стражу на срок до двух месяцев“.