ЧП и криминал
04.02.2025, 09:45

ФОТО | После массового полицейского рейда был арестован хозяин известного стриптиз-клуба

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В Тарту в ночь на субботу более 30 полицейских провели обыски в расположенных в центре города стриптиз-клубах Diamond и Sapphire. Собственник первого из них, Артур Капаев, имеющий колоритное прошлое, к настоящему времени взят под стражу.

Комментарий прокуратуры в лице пресс-секретаря Лисанны Мяннилаан был лаконичным: „Полиция выдвинула подозрение против 39-летнего мужчины, и для сбора доказательств по подозрению были проведены обыски в двух тартуских увеселительных заведениях. Вчера прокуратура обратилась в Тартуский уездный суд с ходатайством об аресте подозреваемого, и с санкции суда он поначалу взят под стражу на срок до двух месяцев“.

В первые часы субботы клуб Diamond на улице Рюйтли и Sapphire на улице Юликооли посетила большая группа полицейских. Некоторые из посетителей были немало удивлены, увидев среди стражей порядка и полицейских из подразделения быстрого реагирования. Всего в операции участвовали более 30 правоохранителей, некоторые из них были в гражданской одежде. Был также кинолог со служебной собакой.

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