Эдуард Томан покинул Центристскую партию

„Я покинул партию. Больше ни в какой партии быть не хочу. Могу ли объяснить решение поподробнее? Нет, подробностей не будет. Всему приходит свой логический конец. Я понимаю, что мне больше политикой заниматься не хочется. Мне это не нужно, это вредит моей творческой работе“, - сказал в понедельник Томан в разговоре с корреспондентом Rus.ERR.