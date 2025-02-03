Эдуард Томан покинул Центристскую партию(13)
Более 15 лет состоявший в Центристской партии директор столичного Центра русской культуры Эдуард Томан в конце прошлой недели покинул ряды политической силы, пишет RusERR.
По данным Коммерческого регистра, Эдуард Томан был членом Центристской партии с 10 октября 2009 по 30 января 2025 года.
„Я покинул партию. Больше ни в какой партии быть не хочу. Могу ли объяснить решение поподробнее? Нет, подробностей не будет. Всему приходит свой логический конец. Я понимаю, что мне больше политикой заниматься не хочется. Мне это не нужно, это вредит моей творческой работе“, - сказал в понедельник Томан в разговоре с корреспондентом Rus.ERR.
„И вообще это не стоит того, чтобы я свое золотое время тратил на бессмысленность“, - добавил Эдуард Томан.
Эдуард Томан, который ранее неоднократно был депутатом Таллиннского горсобрания, заверил, что политическая жизнь его больше не интересует.
Ранее стало известно о планах новой столичной коалиции передать управление возглавляемого Эдуардом Томаном Центра русской культуры „Котлу культуры“.