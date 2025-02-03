Украинские беженцы могут ходатайствовать в Эстонии о получении пособия для лечения хронических заболеваний

Ходатайство о пособии можно предоставить начиная с 3 февраля, пройдя по этой ссылке. Всего 883 человека получат аптечные денежные карты. Если желающих окажется больше, чем карт, предпочтение будет отдано пожилым людям и детям до 18 лет, страдающим хроническими заболеваниями, требующими лечения. Пособие можно будет использовать, делая покупки во всех аптеках сети Apotheka по всей Эстонии, а также для заказов онлайн.

„Недавнее исследование показало, что 57% украинских беженцев испытывают трудности с удовлетворением основных потребностей, и из-за нехватки денег им зачастую не хватает именно лекарств. С самыми большими трудностями сталкиваются пожилые люди — менее половины людей старше 60 лет нашли работу, а более 60% людей пенсионного возраста имеют как минимум одно хроническое заболевание,“ - рассказала об инициативе руководитель зарубежных проектов Эстонского Красного Креста Лийз Типп. Она также отметила, что финансовые ресурсы для оказания такой помощи поступают от Международной федерации обществ Красного Креста.

Менеджер сети аптек Apotheka Марика Пенса заявила, что сеть благодарна за возможность принять участие в таком важном проекте в сотрудничестве с Красным Крестом. „Украинцы, покинувшие родину и приехавшие в Эстонию в силу обстоятельств, сталкиваются со многими проблемами, которые влияют на их повседневную жизнь. Наиболее уязвимой группой беженцев являются пожилые и хронически больные люди, качество жизни которых во многом зависит от внешней помощи. Мы искренне надеемся, что поддержка с покупкой лекарств и других основных аптечных товаров поможет им улучшить свое здоровье и благополучие, а также почувствовать нашу заботу“, — добавила Марика Пенса.

Раздача денежных карт начнется во второй половине февраля. Дополнительную информацию можно получить, написав письмо на адрес: tugi@redcross.ee или по телефону +372 6 411 641.

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