Мать уехала из Финляндии в отпуск в Россию вместе с детьми, а вернулась уже без них – теперь она осуждена за похищение

Женщина похитила двоих своих детей из Финляндии прошлым летом. Она признала свою вину в суде.

У детей было разрешение на проживание в Финляндии, и они жили в Лиекса с сентября 2022 года. Дети проживали с родителями поочередно, но были зарегистрированы по адресу отца.

У родителей была совместная опека над детьми. Дети были младше десяти лет и посещали школу и дошкольное учреждение в Лиекса.

Прошлым летом мать договорилась с отцом, что отвезет их на летние каникулы в Россию на две-три недели. Она пообещала, что дети вернутся в Лиекса до начала учебного года.

Однако во время поездки мать сообщила отцу, что не вернет детей в Финляндию, а отправит их в школу в России. Также она заявила, что отдаст детей при условии, что ее бывший супруг выполнит требования по разделу имущества.

Отец вернул детей в Финляндию только в декабре прошлого года, когда сам забрал их из России. Мать детей ранее была взята под стражу, когда находилась в Финляндии.

Мать детей находилась под стражей с ноября прошлого года, но была освобождена после завершения судебного разбирательства.

Приговор не вступил в законную силу.

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