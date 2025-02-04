Герли Мутсо, сотрудничавшая с китайской разведкой, останется за решеткой

Герли Мутсо, отбывающая наказание за деятельность, направленную против Эстонской Республики, ходатайствовала об освобождении из тюрьмы под электронный надзор. Мутсо была приговорена к восьми с половиной годам лишения свободы, срок отбывания наказания истекает в марте 2029 года.

„Нет, я не могу признать себя виновной. Но я отбываю наказание и понимаю, что к этому могло привести. У меня никогда не было цели действовать против государства“, - сказала Герли Мутсо в середине января в суде.