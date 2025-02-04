ЧП и криминал
04.02.2025, 10:35

Герли Мутсо, сотрудничавшая с китайской разведкой, останется за решеткой

 
Герли Мутсо в суде
Герли Мутсо в суде
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

Суд постановил, что отбытое Мутсо наказание не может считаться достаточным для того, чтобы она стала на путь исправления.

Герли Мутсо, отбывающая наказание за деятельность, направленную против Эстонской Республики, ходатайствовала об освобождении из тюрьмы под электронный надзор. Мутсо была приговорена к восьми с половиной годам лишения свободы, срок отбывания наказания истекает в марте 2029 года.

„Нет, я не могу признать себя виновной. Но я отбываю наказание и понимаю, что к этому могло привести. У меня никогда не было цели действовать против государства“, - сказала Герли Мутсо в середине января в суде.

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