04.02.2025, 10:35
Герли Мутсо, сотрудничавшая с китайской разведкой, останется за решеткой
ФОТО: | Eesti Ekspress
Суд постановил, что отбытое Мутсо наказание не может считаться достаточным для того, чтобы она стала на путь исправления.
Герли Мутсо, отбывающая наказание за деятельность, направленную против Эстонской Республики, ходатайствовала об освобождении из тюрьмы под электронный надзор. Мутсо была приговорена к восьми с половиной годам лишения свободы, срок отбывания наказания истекает в марте 2029 года.
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