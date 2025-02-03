135 000 евро распределены между четырьмя молодыми эстонскими спортсменами

Фонд „Молодые олимпийцы“, созданный предпринимателями, выбрал новых стипендиатов 31 января. Ими стали дзюдоист Марек Адриан Мясак, тройной прыгун Виктор Морозов, гребец Кристофер Хейн и лыжный прыгун Каймар Вагул.

Спортсмены будут получать стипендию в размере 13 000 евро в год весь олимпийский цикл.

Для спортсменов летних видов спорта, готовящихся к Олимпиаде в Лос-Анджелесе 2028 года, размер стипендии составит 40 000 евро, а для спортсменов зимних видов спорта, готовящихся к Олимпиаде в Милане 2026 года, — 15 000 евро. В общей сложности между спортсменам было распределено 135 000 евро в виде стипендий. Одна треть суммы будет направлена на психологическую подготовку, восстановительные процедуры, обучение взаимодействию с медиа, командному управлению и поиску спонсоров.

„Фонд „Молодые олимпийцы“ заполняет очень важную нишу в эстонском спорте, поддерживая спортсменов в возрасте 18-23 лет, у которых ещё нет ярких достижений, но которые обладают огромным потенциалом достичь вершин спортивного мира. Мы пытаемся заметить таланты, которые могут дойти до самой вершины, но очевидно, что каждый наш вклад очень рискован, ведь в карьере молодого спортсмена может случиться множество неудач. Мы хотели бы собрать большую сумму для стипендиального фонда, чтобы поддержать больше молодых талантов, потому что тех, кто этого достоин, безусловно, больше“, — сказал соучредитель фонда Пааво Пауклин.

„При оценке кандидатов мы стараемся понять, какой личный потенциал есть у спортсмена для того, чтобы достичь вершин мирового спорта, какой профессионализм у его команды поддержки и какое влияние окажет наша стипендиальная программа на карьеру спортсмена. В нашем случае не имеет значения, насколько далеко кандидат уже дошёл, важнее то, как он достиг сегодняшнего уровня, и сколько ещё не использованных ресурсов есть у спортсмена для того, чтобы добиться успеха“, — добавил соучредитель фонда „Молодые олимпийцы“ Валдур Яхт.