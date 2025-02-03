135 000 евро распределены между четырьмя молодыми эстонскими спортсменами
Четверо перспективных молодых спортсменов получили стипендии от фонда „Молодые олимпийцы“ на общую сумму 135 000 евро.
Фонд „Молодые олимпийцы“, созданный предпринимателями, выбрал новых стипендиатов 31 января. Ими стали дзюдоист Марек Адриан Мясак, тройной прыгун Виктор Морозов, гребец Кристофер Хейн и лыжный прыгун Каймар Вагул.
Спортсмены будут получать стипендию в размере 13 000 евро в год весь олимпийский цикл.
Для спортсменов летних видов спорта, готовящихся к Олимпиаде в Лос-Анджелесе 2028 года, размер стипендии составит 40 000 евро, а для спортсменов зимних видов спорта, готовящихся к Олимпиаде в Милане 2026 года, — 15 000 евро. В общей сложности между спортсменам было распределено 135 000 евро в виде стипендий. Одна треть суммы будет направлена на психологическую подготовку, восстановительные процедуры, обучение взаимодействию с медиа, командному управлению и поиску спонсоров.
„Фонд „Молодые олимпийцы“ заполняет очень важную нишу в эстонском спорте, поддерживая спортсменов в возрасте 18-23 лет, у которых ещё нет ярких достижений, но которые обладают огромным потенциалом достичь вершин спортивного мира. Мы пытаемся заметить таланты, которые могут дойти до самой вершины, но очевидно, что каждый наш вклад очень рискован, ведь в карьере молодого спортсмена может случиться множество неудач. Мы хотели бы собрать большую сумму для стипендиального фонда, чтобы поддержать больше молодых талантов, потому что тех, кто этого достоин, безусловно, больше“, — сказал соучредитель фонда Пааво Пауклин.
„При оценке кандидатов мы стараемся понять, какой личный потенциал есть у спортсмена для того, чтобы достичь вершин мирового спорта, какой профессионализм у его команды поддержки и какое влияние окажет наша стипендиальная программа на карьеру спортсмена. В нашем случае не имеет значения, насколько далеко кандидат уже дошёл, важнее то, как он достиг сегодняшнего уровня, и сколько ещё не использованных ресурсов есть у спортсмена для того, чтобы добиться успеха“, — добавил соучредитель фонда „Молодые олимпийцы“ Валдур Яхт.
В нынешнем конкурсе на стипендии фонда „Молодые олимпийцы“ участвовали 47 спортсменов из 26 различных олимпийских индивидуальных дисциплин. Конкурс был жестким, так как кандидатов было много, и комиссия сделала окончательный выбор после оживленных обсуждений среди 11 спортсменов, прошедших в финальный раунд интервью.
Марек Адриан Мясак (17 лет) начал заниматься дзюдо всего три года назад и за это время стал чемпионом Европы среди кадетов и серебряным призером чемпионата мира. В настоящее время он занимает первое место в мировом рейтинге в своей возрастной категории (+90 кг). „Стипендия фонда „Молодые олимпийцы“ поможет мне сосредоточиться на восстановлении, то есть привлечь в свою команду физиотерапевта и массажиста, а также тренироваться за рубежом с нужными партнерами“, — добавил Марек.
Тройной прыгун Виктор Морозов (20 лет) — спортсмен с сильной внутренней мотивацией, дисциплиной и целеустремленностью, который ставит высокие цели и полностью посвящен спорту. Он занял первое место на чемпионате Европы среди юниоров с результатом 16,45 м и третье место на чемпионате мира среди юниоров с результатом 16,13 м.
Гребец Кристофер Хейн (20 лет) — спортсмен с хорошими способностями к самоанализу, физическими данными и высокими целями. Он занял первое место на Балтийском матче в парной лодке на дистанциях 2 км и 500 м, а также восьмое место в четвёрке на чемпионате Европы среди молодежи (U23). „Стипендия фонда „Молодые олимпийцы“ поможет мне включить в тренировочный план больше водных сборов и улучшить питание“, — добавил Кристофер.
Лыжный прыгун Каймар Вагул (17 лет). „Стипендия фонда „Молодые олимпийцы“ позволит мне тестировать трамплины, чтобы найти наиболее подходящий для себя, и я смогу занять более высокое место на моей первой Олимпиаде“, — сказал Каймар.
В состав стипендиальной комиссии входили олимпийский чемпион Герт Кантер, спортивный психолог Снежана Стольярова, каноист Йоосеп Карлсон, предприниматель и бывший топ-спортсмен Тийт Рахкема, а также соучредители фонда „Молодые олимпийцы“ Валдур Яхт и Пааво Пауклин.
В этом году стипендия была выдана в шестой раз. Ранее поддержку получали такие спортсмены, как Катрина Лехис (фехтование на шпагах), Мартен Лийв (конькобежный спорт), Рина Пярнат (стрельба из лука), Кристян Ильвес (двухборье), Йоосеп Карлсон (гребля), Матиас Куусик (дзюдо), Хелари Мягисалу (борьба), Анна-Мария Орел (метание молота), Ли Лирисман (карате), Сузанна Каул (параплавание), Виктория Вессо (борьба), Гедли Туги (метание копья), Йоханна-Мария Ёгису (современное пятиборье) и Мехис Удам (биатлон).
Олимпийская чемпионка и стипендиат фонда „Молодые олимпийцы“ 2018-2021 годов Катрина Лехис: „Когда я получила стипендию фонда „Молодые олимпийцы“ в 2018 году, я только возвращалась в элитный спорт после того, как стала мамой, и многие сомневались, смогу ли я снова достичь вершин. Я не входила в сборную по фехтованию и еще не выиграла титул чемпионки Европы. Получение стипендии фонда „Молодые олимпийцы“ на весь олимпийский цикл дало мне столько положительной энергии, потому что кто-то верил в меня. Это вдохновило меня работать усерднее и укрепило мою веру в то, что я могу достичь вершины“.
Фонд „Молодые олимпийцы“ был основан предпринимателями Пааво Пауклином и Валдуром Яхтом как система поддержки для молодых спортсменов, цель которой — помочь эстонским спортивным талантам приблизиться к своим мечтам и дать им возможность стать примером как в спорте, так и за его пределами.