Чемпионат Эстонии по футболу стартует 28 февраля и завершится 8 ноября

Календарь чемпионата Эстонии по футболу в высшем дивизионе на сезон 2025 года официально утвержден. Первый тур стартует 28 февраля, когда в Таллинне, на стадионе „Спортлэнд Арена“, встретятся действующий чемпион „Левадия“ и команда „Харью“, вернувшаяся в Премиум-лигу после годичного перерыва.

1 марта состоятся два захватывающих матча: „Вапрус“ примет „Нымме Калью“, а „Флора“ сыграет с „Трансом“. Воскресенье, 2 марта, завершит программу стартового тура матчами „Курессааре“ - „Пайде“ и „Калев“ - „Таммека“.

Матчи последнего тура Премиум-лиги чемпионата Эстонии 2025 года состоятся в субботу, 8 ноября. В этот день встретятся следующие команды:

„Левадия“ – „Харью JK Лаагри“

„Калю“ – „Пайде“

„Таммека“ – „Транс“

„Вапрус“ – „Флора“

„Калев“ – „Курессааре“

Все поединки начнутся одновременно в 12:30.

В общей сложности в высшей лиге состоится 180 поединков, которые будут транслировать телеканал ETV2, а также порталы Soccernet.ee и jalgpall.ee.

Полный календарь чемпионата можно найти на официальном сайте Эстонской футбольной ассоциации.

Действующим чемпионом Эстонии по футболу является команда „Левадия“, а обладателем Суперкубка Эстонии на данный момент — „Флора“.

Официальное открытие нового клубного сезона состоится 22 февраля в Вильянди, где разыграют Суперкубок Эстонии. В этом матче чемпион страны „Левадия“ встретится с „Нымме Калью“, занявшей второе место в прошлом чемпионате, поскольку „Левадия“ выиграла и чемпионат, и Кубок Эстонии.

За свою историю „Левадия“ восемь раз становилась обладателем Суперкубка Эстонии, последний раз выиграв трофей в 2022 году. Тогда в напряжённом матче, завершившемся послематчевой серией пенальти, была обыграна „Флора“.

„Нымме Калью“ завоевал Суперкубок один раз, в 2019 году, победив „Левадию“ со счётом 3:2.

В рамках сотрудничества Эстонского футбольного союза (ЭФС) и крупного спонсора A. Le Coq в прошлом году был представлен новый логотип Суперкубка, который теперь носит название A. Le Coq Supercup. Победившая команда получит особый трофей, созданный эстонской художницей Кристой Лехари. Трофей достигает высоты 60 сантиметров, а на его вершине изображён футбольный мяч, украшенный короной — характерным элементом логотипа A. Le Coq.

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