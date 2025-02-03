Жители стран Южной Европы протестуют против повышения цен и бойкотируют торговые сети

В пятницу активисты на Балканах устроили бойкот против роста цен на продукты и усугубляющегося кризиса стоимости жизни, отказавшись от похода в супермаркет.

На прошлой неделе похожую инициативу запустила хорватская группа по защите прав потребителей Halo, inspektore („Привет, инспектор“), а теперь она распространилась и в другие страны региона — Боснию и Герцеговину, Черногорию и Сербию.

На своей странице в Facebook активисты разместили несколько фотографий пустых супермаркетов.

В четверг Halo, inspektore призвала хорватов не ходить в сети магазинов Eurospin, Lidl и DM неделю, а в пятницу — вообще избегать любых продуктовых трат.

Движение поддержал также премьер-министр Черногории Милойко Спаич — по его словам, „как гражданин“.

В Хорватии в преддверии пятничного бойкота правительство добавило еще 40 наименований к существующему списку из 30 основных продуктов, цены на которые регулирует государство. Это некоторые виды сыров, кофе и товары первой необходимости, такие как мыло.

„Главная цель — защитить наиболее уязвимые группы граждан“, — заявил министр экономики Хорватии Анте Шушняр.

В Хорватии в сетевых супермаркетах в прошлую пятницу было совершено на 44% меньше покупок, а общий объем продаж упал на 53%, говорится в заявлении налоговых органов Хорватии.

Страна страдает от инфляции, которая в декабре достигла 4,5% в годовом исчислении. Это самый высокий показатель в еврозоне, где средний уровень инфляции составляет 2,4%.

Впервые Хорватия ввела потолок цен в 2022 году в качестве способа борьбы с инфляцией, вызванной полномасштабным вторжением России в Украину и пандемией COVID-19.

Хорватские сети супермаркетов также отреагировали на протестное движение: компания Kaufland Croatia объявила о снижении цен на более чем 1000 товаров с 5 февраля.

Другая сеть супермаркетов, Konzum, заявила, что планирует вложить 1 миллион евро в снижение и замораживание цен на 250 отечественных продуктов, цены на которые не ограничены правительством.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить