Мама и дочка собрали женскую команду по хоккею в Нарве. Настрой у них серьезный

Александра была среди женщин, которые сразу же пришли на тренировку, как только узнали о такой возможности. Ее папа, фанат хоккея, брал маленькую Сашу смотреть матчи с раннего детства. „Мне нравилось ходить на игры, думала, что если у меня будет сын, то он пойдет в хоккей, но у меня три девочки, поэтому сама решила попробовать“, - рассказала после тренировки Александра. „Не знаю, получится или нет у меня, но это что-то новое, эмоции хочется получить, сегодня очень понравилось“, - добавила она.

Инициатива собрать команду, найти тренера и договориться со временем аренды льда, принадлежит Оксане Васильевой. Ее дочь Алена мечтает играть в хоккей, но в мужские команды ее не берут. Оксана решила поддержать дочь и сама вышла на лед вместе с ней. „Я не ожидала, что соберется столько женщин, я написала пост в фейсбуке с вопросом, кто хочет поиграть в хоккей, и в первые часы сразу же полетели вопросы: где, с какого возраста, и набралось много желающих, а я думала, что мне напишут в комментариях, что это ерунда все“, - поделилась Оксана Васильева.

Она, как получила позитивный отклик, сразу же договорилась с Сергеем Голубевым о том, что он станет тренером. Оказалось, что в ледовом холле в Нарве сложно забронировать время для тренировок, все время расписано, но нашелся вариант вечером в воскресенье.

Сергей Голубев готов продолжать тренировать женскую команду. „Любую идею можно поддержать, - сказал Голубев с улыбкой. - Желающих так много оказалось, что сам удивился, у нас у мужчин такого желания играть в хоккей нет, как у женщин. Думаю, потому что это что-то новое, раньше такой возможности не было. На тренировку пришли и взрослые женщины, и девочки“.