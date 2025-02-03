ФОТО | В Тарту на берегу Эмайыги подожгли деревянную инсталляцию, возведенную студентами EKA

Как сообщил Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента, 3 февраля ночью в 1.15 спасателей вызвали на берег реки Эмайыги в Тарту, где горело архитектурная инсталляция. В 1.32 возгорание было потушено.

По какой причине загорелась деревянная конструкция, неизвестно. Причины пожара выяснят специалисты. На сайте Эстонской художественной академии содержится итнформация о том. Что в июле 2022 года студенты архитектурного факультета соорудили объемно-пространственную композицию „КИНО“.

В качестве основного строительного материала было использовано дерево. Композиция состоит их трех отдельно стоящих частей, сгорела одна из них.

Как рассказали Delfi жители Тарту, будущие архтекторы, возможно, руководствовались благой целью, однако их художественный замысел остался непонятым. Конструкции стали забивать мусором, кроме того, деревянные „палатки“ облюбовали бездомные.