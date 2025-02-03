„Притворяться клиентом, чтобы пробраться к вожделенному горшку“. Столица нуждается в большем числе бесплатных туалетов!

Секреты, скрытые лучше, чем истории о призраках Старого Таллинна, — это его (бесплатные) общественные туалеты. Если беда настигнет вас на площади Вабадузе, согласно онлайн-карте горсобрания, вам следует отправиться на Тоомпеа, в парк Фалька или парк Туви, чтобы справиться с ней.