Мнение
03.02.2025, 12:50

„Притворяться клиентом, чтобы пробраться к вожделенному горшку“. Столица нуждается в большем числе бесплатных туалетов!

 
Бесплатные туалеты Таллинна редки, как привидения Старого города
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

Секреты, скрытые лучше, чем истории о призраках Старого Таллинна, — это его (бесплатные) общественные туалеты. Если беда настигнет вас на площади Вабадузе, согласно онлайн-карте горсобрания, вам следует отправиться на Тоомпеа, в парк Фалька или парк Туви, чтобы справиться с ней.

Другой вариант — надеяться на доброжелательность некоторых владельцев кафе или персонала.

И третий вариант — купить чашку кофе за 3–4 евро, чтобы получить доступ к туалету. Но это, если говорить предельно честно, также приводит к необходимости поиска следующего туалета и неоправданным лишним расходам.

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