В Нарве не в первый раз „задымился“ автобус. Происшествие нарушило движение транспорта
2 февраля примерно в 17:10 на улице Пушкина, в центре Нарвы у кольца, сломался городской автобус. Об этом на пульт дежурного Центра тревоги поступил сигнал, и на место прибыли спасатели, сообщил Спасательный департамент.
По сообщениям спасателей, люди вышли из автобуса, никто не пострадал, из моторного отсека в это время шел густой дым. Из моторного отсека на глушитель, вероятно, вытекло масло. Спасатели использовали воду, чтобы охладить моторный отсек.
Однако по словам Марко Вимба, руководителя направления Ида-Вирумаа в компании GoBus, которая и обеспечивает движение городских автобусов в Нарве, поломка была технического характера и незначительная. „Это был не дым, а пар, потому что охлаждающая жидкость попала на двигатель. Оригинальные заводские трубы пластмассовые в этих автобусах, и они хлопаются, мы их потихоньку меняем, чтобы такого не было. К газу это отношение не имело, когда техник приехал, быстро все починил, автобус поехал“, - прокомментировал Марко.
Прохожие, когда увидели паломку автобуса, начали активно снимать произошедшее на камеры телефонов. Очевидцы прокомментировали, что такой „дым“ они видят не первый раз. Летом прошлого года подобная ситуация уже случалась в Нарве.
Автомобили, которые ехали за автобусом, сначала выстроились в ряд, потом нашли способ объехать его, но это вызвало опасную ситуацию на дороге. Некоторые автобусы и автомобили выехали на встречную полосу, чтобы продолжить движение.
По информации регионального руководителя GoBus, нарвским городским автобусам не более трех лет.
Редкция сделала запрос в городскую управу Нарвы о том, как ее специалисты оценивают работу GoBus.