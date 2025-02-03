В Нарве не в первый раз „задымился“ автобус. Происшествие нарушило движение транспорта

По сообщениям спасателей, люди вышли из автобуса, никто не пострадал, из моторного отсека в это время шел густой дым. Из моторного отсека на глушитель, вероятно, вытекло масло. Спасатели использовали воду, чтобы охладить моторный отсек.

Однако по словам Марко Вимба, руководителя направления Ида-Вирумаа в компании GoBus, которая и обеспечивает движение городских автобусов в Нарве, поломка была технического характера и незначительная. „Это был не дым, а пар, потому что охлаждающая жидкость попала на двигатель. Оригинальные заводские трубы пластмассовые в этих автобусах, и они хлопаются, мы их потихоньку меняем, чтобы такого не было. К газу это отношение не имело, когда техник приехал, быстро все починил, автобус поехал“, - прокомментировал Марко.

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Прохожие, когда увидели паломку автобуса, начали активно снимать произошедшее на камеры телефонов. Очевидцы прокомментировали, что такой „дым“ они видят не первый раз. Летом прошлого года подобная ситуация уже случалась в Нарве.

Автомобили, которые ехали за автобусом, сначала выстроились в ряд, потом нашли способ объехать его, но это вызвало опасную ситуацию на дороге. Некоторые автобусы и автомобили выехали на встречную полосу, чтобы продолжить движение.

По информации регионального руководителя GoBus, нарвским городским автобусам не более трех лет.

Редкция сделала запрос в городскую управу Нарвы о том, как ее специалисты оценивают работу GoBus.

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