ВИДЕО | В Москве прогремел взрыв в ЖК: по предварительным данным, это покушение на создателя батальона „Арбат“
Утром 3 февраля в московском жилом комплексе „Алые паруса“ на Авиационной улице произошел взрыв, пишет Медуза.
По данным близкого к силовикам телеграм-канала Baza, в подъезде дома взорвалось самодельное взрывное устройство. РИА Новости также сообщило о взрыве „неустановленного взрывного устройства“.
В результате взрыва есть пострадавшие и погибший. Телеграм-каналы ВЧК-ОГПУ и „112“ писали, что взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками. Телеграм-каналы ссылаются на слова консьержа, который утверждает, что ранее „видел этого человека по телевизору“. Такую версию вскоре опубликовал и „Коммерсант“.
Газета пишет, что речь идет о руководителе Федерации бокса самопровозглашенной ДНР и создатель батальона „Арбат“ Армене Саркисяне. По данным „Коммерсанта“, он погиб. При этом Baza пишет, что Саркисян выжил, его доставили в одну из столичных больниц. Mash также сообщает, что он „серьезно ранен“. „Интерфакс“ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский, погиб.
Телеграм-каналы Baza и Mash, а также „Коммерсант“ и ТАСС позже сообщили, что Армен Саркисян умер в реанимации.
По последним данным, в результате взрыва пострадали четыре человека. В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
Mash называет имена трех пострадавших: Сергей Шкрябатовский, Дарья Карселадзе и Олег Каспирович. У Шкрябатовского открытый перелом левой голени, у Карселадзе — открытая рана шеи и перелом правой голени, у Каспировича — рваные раны пальцев левой кисти, контузия, осколочные ранения головы и шеи.
Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела. По какой статье, в СК не уточнили. „Коммерсант“ пишет, что дело возбуждено по статье об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц (статья 105 УК РФ).
В декабре 2024 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Армену Саркисяну. В сообщении СБУ Саркисян назван криминальным авторитетом, который входит в близкое окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. По данным украинской спецслужбы, после начала полномасштабной российско-украинской войны Саркисяну поручили создать батальон „Арбат“, в состав которого вошли „рецидивисты, осужденные за тяжкие преступления“. Они действовали на торецком направлении, а затем были переброшены в Курскую область.
Саркисяну предъявили подозрение по статьям о добровольном участии в незаконных вооруженных формированиях и пособничестве государству-агрессору.