ВИДЕО | В Москве прогремел взрыв в ЖК: по предварительным данным, это покушение на создателя батальона „Арбат“

По данным близкого к силовикам телеграм-канала Baza, в подъезде дома взорвалось самодельное взрывное устройство. РИА Новости также сообщило о взрыве „неустановленного взрывного устройства“.

В результате взрыва есть пострадавшие и погибший. Телеграм-каналы ВЧК-ОГПУ и „112“ писали, что взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками. Телеграм-каналы ссылаются на слова консьержа, который утверждает, что ранее „видел этого человека по телевизору“. Такую версию вскоре опубликовал и „Коммерсант“.

Газета пишет, что речь идет о руководителе Федерации бокса самопровозглашенной ДНР и создатель батальона „Арбат“ Армене Саркисяне. По данным „Коммерсанта“, он погиб. При этом Baza пишет, что Саркисян выжил, его доставили в одну из столичных больниц. Mash также сообщает, что он „серьезно ранен“. „Интерфакс“ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский, погиб.

Телеграм-каналы Baza и Mash, а также „Коммерсант“ и ТАСС позже сообщили, что Армен Саркисян умер в реанимации.

По последним данным, в результате взрыва пострадали четыре человека. В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Mash называет имена трех пострадавших: Сергей Шкрябатовский, Дарья Карселадзе и Олег Каспирович. У Шкрябатовского открытый перелом левой голени, у Карселадзе — открытая рана шеи и перелом правой голени, у Каспировича — рваные раны пальцев левой кисти, контузия, осколочные ранения головы и шеи.

Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела. По какой статье, в СК не уточнили. „Коммерсант“ пишет, что дело возбуждено по статье об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц (статья 105 УК РФ).