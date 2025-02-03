МИД: в аварии с автобусом Lux Express погибших граждан Эстонии нет

Согласно имеющейся информации, граждане Эстонии в результате аварии не погибли. По данным посольства, кроме двух граждан Эстонии, в автобусе находился также один гражданин России с видом на жительство в Эстонии.

В настоящий момент в посольство Эстонии в Москве обратился один пострадавший гражданин Эстонии. „Мы оказываем помощь гражданам в соответствии с их потребностями“, — сообщили представители МИДа и подтвердили, что взаимодействуют с российскими властями, чтобы уточнить состояние граждан Эстонии, попавших в аварию.

На вопрос, будет ли оказана помощь гражданам Эстонии в случае отсутствия медицинской страховки, в МИДе ответили, что помощь посольства не зависит от наличия у человека медицинской страховки. Граждане Эстонии в России имеют право на неотложную медицинскую помощь, даже если у них нет действующей страховки. Однако медицинское учреждение может выставить счет за лечение позже.

А вот гражданину России с видом на жительство в Эстонии местные органы самоуправления Эстонии могут оказать поддержку только в некоторых случаях. Посольство Эстонии может оказывать помощь только гражданам Эстонии и лицам с паспортом иностранца, выданным в Эстонии. Гражданами других стран занимаются соответствующие государства.

Министерство иностранных дел Эстонии напоминает, что перед поездкой за границу рекомендуется посетить сайт Министерства иностранных дел, где можно найти рекомендации по подготовке к путешествию: reisitargalt.vm.ee. Также стоит ознакомиться с информацией о стране назначения и возможными предупреждениями для путешественников. Актуальные рекомендации по поездкам в Россию также можно найти на этом сайте.

В случае аварии или других чрезвычайных ситуаций за границей первыми реагируют местные власти страны, где произошел инцидент. Пострадавшие должны следовать рекомендациям и указаниям местных органов власти. Рекомендации Министерства иностранных дел о том, как действовать в случае несчастного случая за границей, можно найти по ссылкам reisitargalt.vm.ee/arstiabi-ja-retseptiravimid и reisitargalt.vm.ee/kriisiolukorda-sattumine.