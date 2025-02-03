МИД: в аварии с автобусом Lux Express погибших граждан Эстонии нет
Министерство иностранных дел в курсе произошедшего и поддерживает связь с властями России, чтобы получить более точную информацию о состоянии граждан Эстонии, попавших в аварию ночью 2 февраля в Ленинградской области на трассе А-180 „Нарва“ возле Кингисеппа, сообщили RusDelfi специалисты министерства. По информации посольства Эстонии в Москве, в автобусе находились два гражданина Эстонии: один из них госпитализирован, данные о втором отсутствуют.
Согласно имеющейся информации, граждане Эстонии в результате аварии не погибли. По данным посольства, кроме двух граждан Эстонии, в автобусе находился также один гражданин России с видом на жительство в Эстонии.
В настоящий момент в посольство Эстонии в Москве обратился один пострадавший гражданин Эстонии. „Мы оказываем помощь гражданам в соответствии с их потребностями“, — сообщили представители МИДа и подтвердили, что взаимодействуют с российскими властями, чтобы уточнить состояние граждан Эстонии, попавших в аварию.
На вопрос, будет ли оказана помощь гражданам Эстонии в случае отсутствия медицинской страховки, в МИДе ответили, что помощь посольства не зависит от наличия у человека медицинской страховки. Граждане Эстонии в России имеют право на неотложную медицинскую помощь, даже если у них нет действующей страховки. Однако медицинское учреждение может выставить счет за лечение позже.
А вот гражданину России с видом на жительство в Эстонии местные органы самоуправления Эстонии могут оказать поддержку только в некоторых случаях. Посольство Эстонии может оказывать помощь только гражданам Эстонии и лицам с паспортом иностранца, выданным в Эстонии. Гражданами других стран занимаются соответствующие государства.
Министерство иностранных дел Эстонии напоминает, что перед поездкой за границу рекомендуется посетить сайт Министерства иностранных дел, где можно найти рекомендации по подготовке к путешествию: reisitargalt.vm.ee. Также стоит ознакомиться с информацией о стране назначения и возможными предупреждениями для путешественников. Актуальные рекомендации по поездкам в Россию также можно найти на этом сайте.
Читайте также: Очевидец аварии с автобусом Lux Express: „Заходить в автобус было страшно — водитель просит помощи, а ты ничего не можешь сделать“