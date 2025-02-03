Тренер сборной Латвии по хоккею получил серьезные ожоги в домашней сауне
Финский специалист Петри Нуммелин - один из помощников главного тренера сборной Латвии по хоккею Харийса Витолиньша - получил серьезные ожоги в домашней сауне, сообщает финское издание iltalehti.fi.
Инцидент случился в Швейцарии - именно здесь Петри Нуммелин на клубном уровне работает: он входит в тренерский штаб клуба „Аджойе“, пишет латвийский портал Delfi.
В разговоре с изданием iltalehti.fi он рассказал, что в домашней сауне хотел отремонтировать трубу горячей воды, но она лопнула. В результате на тренера выплеснулся кипяток. По словам финна, он получил серьезные ожоги руки, груди и лица, а также пострадали глаза, что привело к повреждению зрения.
„Когда я открыл глаза после нескольких дней в больнице, то почти ничего не увидел. Мое зрение постепенно улучшается, но пока мне трудно читать новости на телефоне“, — сказал Нуммелин.
„Могло произойти что-то худшее. Если зрение полностью восстановится, то все будет хорошо“, — добавил он.
С 2023 года Петри Нуммелин является одним из помощников Витолиньша в сборной Латвии. Вместе с ним латвийская сборная на чемпионата мира-2023 добилась крупнейшего успеха в своей истории - выиграла бронзовые медали.