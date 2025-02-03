Уроженка Силламяэ обновила рекорд Эстонии в ходьбе на 10 км

На 36-х соревнованиях по спортивной ходьбе в испанском городе Гуадикс триумфатором на дистанции 10 км среди женщин стала испанка Мария Перес, преодолевшая дистанцию за 44:33 и возглавившая мировой рейтинг. Об этом пишет портал ERR Sport.

Эстонская спортсменка Екатерина Миротворцева финишировала второй, установив новый национальный рекорд – 46:36. Этот результат на 19 секунд превзошел ее же прежнее достижение (46:55), установленное в 2022 году в Словении, и поднял ее на шестое место в мировом рейтинге.

Уроженка Силламяэ, тренирующаяся под руководством Харри Лемберга в Академическом спортивном клубе Тартуского университета, опередила бронзового призера почти на три минуты.

Примечательно, что результат Миротворцевой (46:36) также оказался лучше ее же национального рекорда в ходьбе на 10 000 метров (46:48,99), установленного на чемпионате Эстонии 2022 года на стадионе Кадриорг.

Всего в забеге на 10 км приняли участие 12 легкоатлеток.

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